Getxo se queda sin fiestas, "los momentos del año que reúnen a todos los amigos"

Getxo – El verano se entristecerá también en Getxo. El Ayuntamiento confirmó ayer que suspende las fiestas estivales de San Isidro, Zubilleta, San Juan (Andra Mari), Santa Ana, San Ignacio, Romo y Puerto Viejo, así como el Concurso Internacional de Paellas de Aixerrota. Quedan rayos de esperanza aún para las celebraciones de Las Mercedes y San Martín, en septiembre y noviembre, respectivamente, ya que "a lo largo del mes de julio, se evaluará la situación para decidir si será posible llevarlas a cabo con todas las garantías sanitarias", precisó el Consistorio.

El covid-19 tumba así las alegrías festivas de los vecinos y de la gran cantidad de vizcainos que unen su verano al ocio y disfrute en estas citas getxotarras. Los de Algorta, en especial, se quedan sin su tridente preferido: las fiestas de San Ignacio, Puerto Viejo y Paellas. Diego Terán es uno de los muchos que añorará estos festejos. "Son momentos en los que te juntas con tus amigos en una etapa en la que es más difícil verse durante el año, porque cada uno está con su trabajo, su vida...", reconoce. En concreto, Paellas de Aixerrota es una de "esas fechas marcadas en el calendario", destaca Diego. Nadie falla a esta fiesta que tiene lugar el 25 de julio o en días cercanos. El concurso tampoco ha fallado nunca desde que empezó en 1956. Ha tenido que ser el coronavirus el que congele este evento que suele reunir a más de 20.000 personas. "Es una fiesta de día, es algo diferente, mis recuerdos siempre son de estar con los amigos, preparar la paella, poner música, disfrutar...", resume este vecino de Algorta. "La celebración ha tenido altibajos a lo largo de la historia a consecuencia de su enorme complejidad organizativa, pero siempre ha salido adelante gracias al esfuerzo de un grupo de gente que ha trabajado desinteresadamente. Las primeras diez ediciones se llevaron a cabo en las campas de Azkorri, pero tras la construcción del aparcamiento, el evento se trasladó al lugar en que hoy en día se celebran", apunta en su página web la sociedad Itxas Argia, responsable de los preparativos.

Otras opciones No habrá, por lo tanto, adornos imposibles entre granos de arroz; no habrá tampoco txipis en Algorta el 31 de julio; ni pijamas en el Puerto Viejo a mediados de agosto. Se buscarán alternativas, se intentará dar alegrías y se hará un esfuerzo por echar un cable al sector cultural. Desde Itxas Argia así los sostenían ayer a través de un comunicado: "Ya estamos trabajando para organizar el día de Paellas adaptándolo a la situación actual: encuentros virtuales, actividades en streaming, etc.". El propio equipo de gobierno desveló que "atendiendo a las peticiones de varias comisiones para mantener el ánimo de la ciudadanía y fomentar la reactivación del tejido social", dirigirá un 15% del presupuesto destinado a la subvención de organización de fiestas y eventos de interés cultural para que las comisiones de los festejos afectados puedan realizar actividades "con plenas garantías higiénico-sanitarias, como la emisión de espectáculos vía streaming, la organización de concursos on line, el diseño y producción de artículos y la elaboración de un vídeo conmemorativo para la socialización de las fiestas a través de las redes sociales". El resto del presupuesto irá a estimular el sector cultural local.

Mejor, usar la 'app'. La OTA regresará a las calles de Getxo el próximo lunes, día 25, y lo hará con su horario habitual. El Ayuntamiento toma esta decisión "coincidiendo con la segunda fase de la desescalada y ante la previsión de un aumento de la movilidad ciudadana y de circulación por la paulatina vuelta a la normalidad de muchos sectores, entre ellos, el comercio". El Consistorio, eso sí, aconseja, para extremar las medidas de seguridad e higiene, el uso de la app oficial (el parking) y utilizar en la medida de lo posible tarjeta para proceder al pago. El servicio de la OTA tiene su oficina en la calle Ibaigane de Las Arenas y su teléfono es el 647 35 14 12.

la ota regresará el lunes

en su horario habitual