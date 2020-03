La Kosta Trail aboga por reducir el uso de plásticos

Sopela – Garantizar el menor impacto ambiental de los enclaves naturales por los que transcurre la Kosta Trail es el objetivo de la organización de la carrera que discurre por los acantilados de Uribe Kosta. Una cita deportiva cuyo principal atractivo, además de su carácter solidario, son los increíbles paisajes que atraviesa. Una seña de identidad que esta edición estará marcada por el compromiso medioambiental a través de la reducción del uso de plásticos en la prueba.

La organización quiere sensibilizar e involucrar a todos los corredores y marchistas en la causa y para ello se llevarán a cabo distintas acciones. Una de las principales medidas es que no se entregarán botellines en los avituallamientos. De esta manera, los marchistas participarán en autosuficiencia ya que en los puntos de avituallamiento solamente contarán con comida como naranjas, plátanos, frutos secos y chocolate. Por tanto, se les recomienda "llevar su propio recipiente para el agua", indican desde la organización. "Podrán rellenar su botellín o cantimplora en las fuentes que hay a lo largo del recorrido", añaden. Además, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sopela se está trabajando la posibilidad de poner puntos adicionales de agua en la zona de salida-meta. En este sentido, la eliminación de botellines de agua y bebida isotónica supone también "la reducción de uso de camiones en la parte logística al no tener que mover más de 12.000 botellines por el recorrido", explican. Únicamente los avituallamientos de la carrera contarán con botellines al tratarse de una prueba competitiva, pero el uso de los mismos se regulará delimitando la zona para asegurar que ningún corredor abandone la zona de avituallamiento si no deposita la basura en los puntos habilitados.

También se eliminarán las bolsas de plástico donde se entregan los dorsales y las camisetas, lo que supone suprimir "un total de 9.000 bolsas, que serán sustituidas por bolsas de tela con una vida útil mayor, y no se entregarán las camisetas embolsadas de forma individual", apuntan.

Asimismo, no se utilizará "pintura, sprays o cintas de plástico para marcar el recorrido de la prueba". "Se utilizarán balizas reutilizables y cintas compostables fabricadas con almidón vegetal bajo la normativa Europea UNE –EN 13432 que determina los requisitos de los envases compostables. Esto significa que no contaminarán al ser desechadas ya que al contactar con otra materia orgánica iniciarán su descomposición en abono natural", exponen. Respecto al papel, se minimizará su uso eliminando los folletos de inscripción ya que todas serán on line.