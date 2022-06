Maximiliano Cosatti, autor de la imagen de Aste Nagusia 2022: "No conocía a Marijaia"

Para Maximiliano Cosatti ganar concursos de carteles festivos es ya una costumbre desde hace años. A pesar de ello, que su obra 'Arte pop' haya sido la primera elección en Bilbao "me ha emocionado", ha reconocido a DEIA en unas primeras declaraciones telefónicas pocos minutos después de saberse ganador.

Este diseñador gráfico argentino afincado en Iruñea desde hace años cuenta que "cuando me lo han notificado esta mañana estaba atendiendo a un cliente y no sabía como reaccionar. Me he tenido que aguantar la emoción delante suyo y recién se lo comenté a un compañero para poder demostrar mi alegría".

Sobre cómo surgió la obra reconoce que "no conocía el personaje principal de mari..... jaia (no se acordaba del nombre completo) pero tras investigar un poquito vi que el estilo de arte pop le iba perfecto, le iba a encajar, y fusioné ambas cosas".

Conseguir hacerse con el concurso de Aste Nagusia 2022 en Bilbao es muy importante para este especialista en concursos, pero reconoce que haber ganado el premio del cartel de Sanfermines de 2017 siempre va a estar en su ranking particular de felicidad.

Cosatti es titulado en Diseño y promoción publicitaria, labor profesional que desarrolló en Argentina. En 2016 también diseñó un sello en vigor, 'Universo Cervantes', tras quedar primer clasificado en el II Concurso Nacional de Diseño de Sellos 'DISELLO' organizado por Correos.