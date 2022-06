Bilbao tantea a Osakidetza para que sume a su red la ambulancia del SAMUR

El vehículo lleva meses parado. De hecho, su propietario, el Ayuntamiento de Bilbao, no tiene previsto volver a usarlo. Así que atendiendo a la lógica del mercado se le quiere buscar un beneficio. Pero no económico. Se trataría, más bien, de un provecho social, comunitario, público porque todos ganan: Osakidetza sumaría a su red asistencial una nueva unidad y la ciudadanía tendría a su servicio otra ambulancia más.

La venta de este modelo no ha sido cerrada todavía, aunque su estado de conservación y la versatilidad del mismo ofrecen la posibilidad de que pueda ser empleado como soporte vital básico o avanzado, según estimen conveniente los equipos técnicos del Servicio Vasco de Salud. Eso sí, no volverá a lucir ni los colores rojo y blanco ni las letras del SAMUR. Entre otras razones, porque Bilbao no cuenta ya en su cartera de coberturas con ese Servicio de Ambulancias Municipal de Urgencias y Rescate.

Desde mediados del pasado enero esta prestación corre a cargo de Osakidetza, tal y como ocurre en otros tantos municipios vizcainos y en el resto de las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Aquella decisión, precisamente, ha motivado una nueva comparecencia de varios responsables municipales a petición, una vez más, del Grupo Popular. En la misma se ha informado sobre las transiciones laborales de la totalidad de la plantilla a otros puestos de trabajo (alguno incluso se ha jubilado en estos meses).

Al mismo tiempo, en el transcurso de la Comisión se ha informado acerca del número de ocasiones en que Policía Municipal y Bomberos de Bilbao han requerido acompañamiento de recursos sanitarios desde el pasado 16 de enero hasta la actualidad. Los primeros movilizaron ambulancia 904 veces: la mayoría para prestar asistencia en la vía pública (704), pero también para atender 78 traslados y 8 servicios de acompañamiento. Los segundos lo hicieron en 307 ocasiones.

Los datos han sido compartidos por Amaia Arregi, concejala de Seguridad Ciudadana, quien ha aprovechado para poner en valor este servicio que ahora es prestado por Osakidetza en las calles de Bilbao en respuesta a las críticas de descoordinación y la escasez de recursos humanos y materiales planteadas por los populares, pero también por la formación morada. Ha habido incidencias, pocas, ha reconocido Andoni Oleagordia, director de Emergencias y Protección Civil en el Ayuntamiento de Bilbao.

Pero todos y cada uno de esos expedientes -que ahora son registrados por el 112, lo que ha liberado un poquito de papeleo a agentes y bomberos- son analizados "en común para mejorar", ha aportado Adolfo Alustiza, máximo responsable de la Policía Municipal. Este miércoles, ha dicho, está prevista otra de las habituales reuniones para revisar incidencias, ajustar protocolos de actuación, tácticas operativas y seguir avanzando en los servicios que se prestan a la ciudadanía de Bilbao con el nuevo esquema de trabajo.

"Se han incrementado las actuaciones realizadas por Policía Municipal y Bomberos de Bilbao junto a recursos sanitarios y no se ha perdido ningún puesto de trabajo", ha rematado Arregi después de ofrecer los datos comparativos de 2021: en aquel entonces, la Guardia Urbana actúo con SAMUR en 739 ocasiones -570 por asistencia en vía pública y 113 por traslados- y los Bomberos en 157 actuaciones requirieron cobertura de la ambulancia que ahora espera un nuevo tiempo en la base compartida de Miribilla.