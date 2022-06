Bilbao concede el premio mejor queso de Bizkaia a la quesería Txonde de Areatza

Había ganas de volver a saborear los sabores más típicos de Euskadi y así lo han demostrado este domingo cientos de vizcainos que se han acercado al XVII campeonato de Queso Idiazabal de Pastor 'Villa de Bilbao' que se ha celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao y que ha galardonado con el premio al mejor queso de Bizkaia, otorgado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, al pastor-elaborados de Areatza, Antxon Iturriaga, de la quesería Txonde.

Además de este galardón, también se ha entregado el primer premio del XVII Campeonato de Queso Idiazabal de Pastor Villa de Bilbao a la quesería Lekuona, que ha recibido la txapela del campeón de manos del concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Otxandiano. El segundo puesto ha ido a parar a la quesería alavesa Azkarra, y el tercero al caserío Gaztainaditxulo, de la localidad guipuzcoana de Idiazabal.

En una jornada con un "ambiente impresionante" el jurado del campeonato ha destacado la "altísima calidad" de los quesos presentados. "A pesar de ser quesos jóvenes y no haber madurado por completo, lo hemos tenido muy difícil; los ganadores se deciden por muy pocos puntos", ha subrayado Jesús Oleaga, miembro del comité de cata de la D.O.P. Idiazabal.

PRIMERO DE LA TEMPORADA



El concurso, el primero de la temporada tras dos años de parón por la pandemia del coronavirus, se ha celebrado con la participación de una veintena de pastores-productores y ha atraído a cientos de personas. "La gente que se ha reunido con motivo del concurso ha sido impresionante", han señalado desde la organización que aseguran que no imaginaban a tanto público. "No sé si ha sido porque el día no acompañaba a ir a la playa y entonces esta ha sido una muy buena opción de domingo", han explicado. Y es que este campeonato es uno de los más importantes del circuito, por detrás de los de Ordizia y Gernika

Además del concurso, la Plaza Nueva ha acogido, al mismo tiempo, una feria agroalimentaria en torno al queso Idiazabal de Pastor dentro del Gazta Fest, el festival que se celebra, entre el 9 y el 19 de junio, en el Casco Viejo. Además, en la feria de la Plaza Nueva han participado una treintena de elaboradores de queso y productos lácteos, txakoli, sidra y productos de la huerta.