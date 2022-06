La Plaza San Pedro de Deusto estrena imagen renovada y sostenible

La Plaza San Pedro de Deusto luce ya su nueva imagen, más moderna y sostenible. El espacio, comprendido entre Lehendakari Agirre y Ramón Cajal, cuenta ahora con áreas verdes, infantiles y biosaludables y ha supuesto una inversión de alrededor de 4.150.000 euros. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha visitado este martes la zona a la que también se han acercado vecinos que han podido disfrutar del nuevo aspecto de la plaza de su barrio.

La intervención se ha realizado sobre 18.000 metros cuadrados, divididos en tres espacios: la parte de la plaza situada al norte del vial (que supone aproximadamente dos tercios de la misma), la situada al sur y la zona oeste, que comprende el tramo de acera entre los números 2 y 6 de Lehendakari Aguirre.

Los trabajos han abarcado tanto la renovación de la plaza y la mejora de su accesibilidad y elementos de disfrute, como la incorporación de un bidegorri que va hacía los dos lados de la plaza. En la plaza se han incrementado también las zonas verdes en un total de 300 metros cuadrados y se han plantado nuevos árboles. Todas estas novedades se han llevado a cabo para mejorar el saneamiento, el abastecimiento y la iluminación de la plaza, según ha explicado el Ayuntamiento. Ignacio Villota, de 87 años, es vecino del barrio de Deusto desde que nació y en su opinión la zona ha mejorado mucho estéticamente: "Tampoco tenía mucho para mejorar, teniendo en cuenta como estaba estructurada la plaza pero ahora está mejor". Añade que el trabajo realizado es "muy bonito" y que es "muy accesible" para los jubilados ya que hay espacio para sentarse y también para pasear.

En la zona comprendida entre las avenidas Lehendakari Agirre y Madariaga y la calle Ramón Cajal se ha habilitado una zona de juegos infantiles cubierta de 550 metros cuadrados, una zona de juegos biosaludables de 250 metros cuadrados y una zona estancial ajardinada de 830 metros cuadrados. Dentro del área infantil hay además 2 elementos inclusivos que permiten a todos los niños, independientemente de su condición motora disfrutar de este espacio. Txaro Aranzibia, vecina de Deusto desde hace 42 años, está "entusiasmada" con esta nueva obra y afirma que sus nietos jugarán en esta nueva zona infantil. Elu Cambero vive en este barrio desde hace aproximadamente 29 años y también le gusta esta nueva obra: "Está precioso, ahora hay que cuidarlo lo máximo posible", cuenta. Elu, además, vive en una vivienda situada, justo, al lado de la zona de juegos y zona biosaludable. Según dice usará la zona biosaludable para pasear sobre todo y sentarse en los bancos: "Me gusta que esté cubierto, en invierno me siento debajo y me da el sol dentro y si llueve no me mojo", señala.



RECUPERACIÓN DEL ESCUDO DE DEUSTO



Otra de las novedades de esta obra ha sido la restauración y la recuperación del escudo de la Anteiglesia de Deusto. El Ayuntamiento de Deusto en 1925 se anexionó a Bilbao y en ese momento desapareció el escudo. Pero este se guardó a "buen recaudo" en el Ayuntamiento de Bilbao, según ha destacado el alcalde, y finalmente fue depositado en el Museo vasco. Según ha señalado Juan Mari Aburto, ha habido que hacer una labor "importante" de restauración ya que el escudo estaba roto en 7 pedazos. El alcalde ha querido felicitar al personal de Euskal Museoa por hacer posible que ese escudo pueda ser "disfrutado", nuevamente, como parte de la historia de este pueblo, por la ciudadanía del barrio de Deusto.