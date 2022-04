Finalizan este mes las obras de San Pedro de Deusto

Las obras de urbanización de la plaza San Pedro en Deusto ya empiezan a ver la luz. Con una inversión de más de tres millones de euros, y un plazo de ejecución de catorce meses, los trabajos, que empezaron en febrero de 2021, se acercan ya a su fin y será este mes cuando finalicen la sobras de la urbanización de la plaza San Pedro.

Los más de 18.000 metros cuadrados que se están reurbanizándose dividen en tres partes: la plaza situada al norte del vial, la situada al sur y la zona oeste. Las obras tienen como objetivo dar una lectura unificada a la plaza a ambos lados de la avenida, y para ello se ha eliminado un carril de cada sentido del vial, proporcionando una mayor anchura en la acera para los peatones.

Esta medida ha gustado a los vecinos de Deusto, como a Unai López, que lleva tres años viviendo en la zona y asegura que "tener más espacio para pasear siempre es agradable". Sin embargo, asegura que "las obras se han hecho largas, parece que esto nunca acaba". Y es que, además de reducir el impacto del vial, los trabajos se centran en suprimir barreras arquitectónicas y la renovación de las redes municipales de abastecimiento, saneamiento y alumbrado.

En el frontón se ha demolido el muro con el que contaba para crear uno nuevo con un único acceso y se ha colocado una barandilla de protección en las gradas. La marquesina frente al frontón se ha ampliado al igual que el espacio para el peatón.

En la zona de juego infantiles la escalera se ha modificado creando tres tramos, uno de ellos con rampa. La plataforma intermedia destinada a los más pequeños se ha mantenido dotándola de una cubierta traslúcida para aminorar el impacto visual desde la plaza. De esta forma, se cumple el objetivo marcado por el Ayuntamiento de "conseguir un espacio acogedor y reducir la presencia del muro". Se han incorporado también elementos de gimnasia en la zona. La actuación también ha incluido la renovación de las redes municipales de abastecimiento, saneamiento y alumbrado.

ADIÓS AL kiosco



Uno de los cambios más notables se apreciaron fue la eliminación del mítico kiosco para la creación de una pérgola cubierta, con la doble función de escenario y banco colectivo, cambio que no ha gustado a muchos vecinos. "Nos han quitado una de las cosas más significativas que tenía Deusto, que era el kiosco", señala Marga Verona, que lleva "toda la vida", viviendo en la zona. "Las obras se supone que siempre son a mejor, y me gusta que podamos tener más sitio para andar, que hayan puesto máquinas para los mayores en la plaza pero que hayan derribado el kiosco para poner esto (la nueva pérgola) es ir a peor. Se podría haber renovado, pintado y ponerlo bonito, no hacía falta tirarlo", lamenta. Otro de los grandes cambios que vive la zona es la eliminación de la mediana en la Avenida Lehendakari Aguirre, que se ha realizado con el objetivo de unificar pendientes y rasantes. La diferencia de pendientes restante será absorbida por el bidegorri. Así mismo, se ha eliminado la isleta de la Avenida Madariaga manteniendo dos carriles y permitiendo el giro a la izquierda.