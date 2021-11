Bilbao dará luz verde hoy a las mayores cuentas de su historia

Van a ser los mayores presupuestos con los que ha trabajado el Ayuntamiento de Bilbao y hoy lunes darán otro paso importante con el debate para su aprobación provisional que tendrá lugar esta mañana.

Unas cuentas importantes, de algo más de 633 millones de euros lo que suponen 47,65 millones de euros de incremento con respecto a las cuentas en vigor, o lo que es lo mismo un 8,1% de aumento.

Unos presupuestos que además contarán con la mayor inversión en barrios y ciudad de todos los tiempos. Representan en total un 8,1% más de dinero con respecto al año pasado y por partidas, la inversión en los barrios el próximo año ascenderá a 50 millones de euros, casi once millones más que los 39,5 previsto para el ejercicio en curso, mientras que para la ciudad en su conjunto la inversión pública pasará de los 83,7 millones disponibles este año a los 115,3 millones de euros previsto para el próximo 2022. Las cuentas aprobadas por la Junta de Gobierno no contemplan ingreso alguno relacionado con el impuesto de plusvalía ni con una llegada de fondos Next Generation a pesar de que el alcalde aseguró en su presentación que esperan que Bilbao se beneficie de este dinero europeo.

El equipo de gobierno ha preferido no contar con ellos y apostar así por un presupuesto "creíble" donde no hay cabida para ninguna "aventura" y pensado solo para "generar certidumbres", remarcó el primer edil. El pleno de hoy tiene carácter extraordinario y la luz verde a las cuentas están aseguradas gracias a la mayoría absoluta que suman los grupos que apoyan al ejecutivo local, PNV y PSE. A pesar de ello, todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto. Los portavoces de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP defenderán hoy sus planteamientos en el pleno que serán rechazados por los 19 concejales del socialistas y jeltzales.

El pasado año, los grupos que apoyan al equipo de Aburto aprobaron en solitario los presupuestos para 2021, con el voto en contra de la oposición, aunque el gobierno local aceptó más de una veintena de enmiendas parciales de los tres grupos, por valor de 932.000 euros.

Este tipo de peticiones parciales se tramitarán a lo largo de este mes primero en comisión y después en pleno. En concreto, la nueva sesión plenaria que tendrá lugar el 30 de diciembre.

La cifra

165,3

Son los millones que el equipo de gobierno del PNV y PSE han previsto invertir en diferentes actuaciones en los barrios y en obras y servicios para el conjunto de la capital vizcaina. Suponen 48 millones de euros de incremento con respecto a este año.