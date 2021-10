Casi 300 multas por botellones e incidentes el fin de semana en Bilbao

El fin de semana se ha saldado con casi 300 multas y varios detenidos por botellones e incidentes en Bilbao. El alcalde, Juan Mari Aburto, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento prepara ya, con la Policía Municipal y la Ertzaintza, un nuevo dispositivo que se pondrá en marcha el próximo jueves.

Aburto ha valorado como "complicada" la situación vivida este pasado fin de semana en Bilbao. "No ha sido fácil; sé que el vecindario de algunas zonas no ha podido dormir tranquilo, no han estado en las mejores circunstancias", ha reconocido trasladando sus disculpas a los vecinos.

El primer edil ha lamentado que, pese a que la "mayoría" de los jóvenes ha cumplido con la normativa sanitaria, muchos otros no lo han hecho, "causando molestias, arrojando botellas a la Ertzaintza y la Policía Municipal, incluso a un fotógrafo de un medio de comunicación causándole una herida, destrozando alguna terraza, dejando toneladas de basura...".

Se ha dirigido a ellos para, "una vez más", pedirles responsabilidad. "Que cambien su actitud", ha exigido. "Además de la firmeza institucional y policial, apelo a la responsabilidad de aquellos y aquellas jóvenes que han decidido actuar de manera diferente a la mayoría de chicos y chicas de Bilbao. Divertirse no puede ser sinónimo de delinquir".

Durante todo el fin de semana, desde la tarde-noche del pasado jueves, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo con medidas preventivas, disuasorias y sancionadoras. "Hemos acudido a las zonas con carácter previo, incluso trasladando a los establecimientos de hostelería que no sirvieran bebidas si los clientes no estaban sentados y hemos acotado zonas como el Parque de Doña Casilda", ha relatado Aburto.

Desde el jueves por la noche y hasta las primeras horas del domingo se han interpuesto, además, casi 300 denuncias, por parte tanto de la Policía Municipal como la Ertzaintza, y se han practicado varias detenciones, poniendo a los arrestados a disposición de la Fiscalía de Menores y los juzgados. "Me gustaría que la policía no fuera un recurso en este caso pero mientras sigamos con este tipo de situaciones lo va a ser. No puede ser el único; quiero apelar a los valores, a las familias, a la sociedad en su conjunto para que Bilbao dé una imagen diferente", ha defendido.

"ESFUERZO PRESUPUESTARIO"

Aburto ha subrayado que el Ayuntamiento ha reforzado la plantilla de la Policía Municipal para hacer frente a esta labor de control de los botellones y otros incidentes, ya que al mismo tiempo se ha seguido manteniendo la seguridad en otras zonas de Bilbao. Ello, ha advertido el alcalde, supone un "esfuerzo presupuestario enorme para el Ayuntamiento y los propios bilbainos, ya que es con sus impuestos con lo que podemos dar curso a este tipo de medidas".

Desde este mismo lunes, el Consistorio trabaja ya en preparar, junto a la Ertzaintza, el dispositivo para el próximo fin de semana. "Seguiremos trabajando para que, con medidas coordinadas, la situación de Bilbao sea diferente a la que hemos vivido en algunas zonas. No nos queda otra que seguir hablando de prevención, disuasión y sanción", ha avanzado para incidir en el "compromiso" del Ayuntamiento por atajar los incidentes. "Este alcalde y este equipo de gobierno está comprometido con la ciudadanía y vamos a seguir con los dispositivos. La Policía Municipal de Bilbao va a seguir actuando", ha finalizado.