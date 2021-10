Aranzadi estudiará la historia de Bilbao a través del cementerio de Begoña

La Sociedad de Ciencias Aranzadi llevará a cabo un proyecto de investigación sobre la historia del cementerio de Begoña, de Bilbao, que estuvo en funcionamiento desde 1813 hasta 2006, fecha de su cierre, y que está considerado un lugar ideal para estudiar el desarrollo de la capital vizcaína. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha señalado que es el mejor escenario posible para albergar un proyecto de ciencia y conocimiento como el que hoy ... si me permiten la metáfora... ve la luz. Así nos lo han transmitido desde Aranzadi. Primero, por su interés para el estudio de la arquitectura funeraria;.... pero, fundamentalmente, por haber sido testigo fiel de la historia y crecimiento de nuestra ciudad, incluyendo algunos de los episodios más complejos del siglo XX, como la Segunda República o la Guerra Civil.

Para que dicha sociedad científica lleve a cabo su proyecto, titulado "Begoñako argia-La luz de Begoña", y que incluye prácticas para estudiantes universitarios de Antropología y charlas divulgativas, el Ayuntamiento de Bilbao le ha concedido una subvención de 325.000 euros, aprobada ayer en el Pleno Municipal.

En sus fosas y panteones se han depositado los restos de miles de vecinos de Bilbao. La instalación permaneció en activo incluso en momentos complejos como la Segunda República o durante la Guerra Civil, precisa el consistorio en un comunicado.

Aburto ha dicho que "somos plenamente conscientes de que estamos hablando de un lugar de memoria, .... hoy en desuso es cierto, ... pero aquí fueron enterrados cientos y cientos de bilbainas y bilbainos. Si no me equivoco, hablamos de en torno a 1.800 personas, y es algo que no podemos ni queremos olvidar. Es, por tanto, un espacio muy vinculado a los sentimientos, tanto colectivos como personales, y por esa razón, debemos procurar que todo el trabajo que aquí se desarrolle cuente con el respeto, la sensibilidad y los protocolos necesarios, tanto desde el punto de vista científico como técnico. Para ello contamos con el bagaje, la trayectoria y el saber hacer de la Sociedad de Ciencias Aranzadi; los impulsores de este proyecto y los responsables de que hoy estemos aquí".



Además de su valor en materia de Memoria Histórica, en el cementerio existe un conjunto de interés para el estudio de la arquitectura funeraria de finales del siglo XIX y del siglo XX. De hecho, se documentan panteones diseñados por importantes arquitectos y artistas especializados como Vicente Larrea, Emilio Amann o José María Basterra, además de otras construcciones como la capilla, el osario, etcétera.

El alcalde ha expresado que "'Begoñako Argia' no solo incardina a la perfección con la idea que desde el Ayuntamiento teníamos para un primer acercamiento e intervención en este Cementerio de Begoña y que el saber hacer de la Sociedad de Ciencias Aranzadi eleva y potencia sino que encaja como un puzzle con nuestro modelo de Ciudad Universitaria. Y es que aquí en Begoña en el marco de un proceso de excavación y exhumación, se generará un campus de prácticas universitarias orientado a jóvenes estudiantes o recién licenciados en materias como la medicina legal o la antropología física, para que puedan adquirir experiencias sobre el terreno". Son alumnas y alumnos de centros y entidades científicas de nuestro entorno, de la UPV, de la Universidad de Deusto, de la UNED. De esta forma, el Ayuntamiento de Bilbao, a través de Aranzadi, "invierte, invertimos en la formación de nuestro capital humano".

Por todo ello, la Sociedad de Ciencias Aranzadi lo considera un emplazamiento con potencialidad para el conocimiento de nuestro pasado y un lugar propicio para ser investigado, así como para llevar a cabo una actuación sobre los elementos que alberga y que aúnan patrimonio material e inmaterial.

"No existe en Euskadi un cementerio fuera de uso con esta potencialidad", ha señalado Juantxo Agirre, secretario general de Aranzadi, en la presentación del proyecto esta mañana.

"Consideramos al cementerio de Begoña como una oportunidad única e irrepetible para convertirlo en un ejemplo de divulgación y formación científica a nivel internacional en materia de antropología, memoria histórica y patrimonio cultural. Todo ello, acorde con los objetivos fundacionales de nuestra entidad científica".

"Hoy arrancamos. La próxima semana encenderemos la llama, la luz de Begoña cuando se exhume el primer cuerpo, luz que nos acompañará hasta que se extraiga el último cuerpo del cementerio.Será un símbolo de respeto a todas aquellas personas que fueron enterradas aquí, y una luz que esperemos nos alumbre el camino a begoñeses y begoñesas, bilbaínos y bilbainas, y en especial, a los miembros de Aranzadi y a las chicas y chicos que desarrollarán este proyecto. Un ejemplo sin duda de divulgación y formación científica a nivel internacional en materias como la antropología, la memoria histórica y el patrimonio cultural" ha finalizado el alcalde..