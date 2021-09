Las gangas vuelven con ganas al Casco Viejo de Bilbao

Esta mañana de jueves al sonido de apertura de las persianas se le ha sumado el ruido del montaje de mesas, percheros y burros. Y, es que, el mercado de Gangas del Casco Viejo de Bilbao ha vuelto.



El Ganga Market, que es el 'outlet' al aire libre más grande de Euskadi, celebra este año su XXXIX edición y lo hace volviendo a las calles, ya que el año pasado la pandemia obligó a que se celebrara dentro de los establecimientos. "Nos encanta volver a salir fuera, hacerlo dentro no tiene encanto", explica Luz Casal de La Boutique de La Media, quien confiesa que para ser el primer día "está habiendo bastante movimiento".



Un año más los comerciantes del las siete calles han podido utilizar el encanto del exterior de su establecimiento para vender lo mejor que tienen. "Aprovechamos estos días para mostrar en la calle lo que más tirón tiene", asegura Natalia Melero de Le Chocolat Bilbao.





Los geles hidroalcohólicos, la distancia de seguridad y las mascarillas se han convertido en un imprescindible para que. "Tenemos la mascarilla puesta y utilizamos los geles, así nos aseguramos que podemos seguir disfrutando del mercadillo; algo que me encanta ya que no me pierdo uno", explica Justo Diez.. Bolsos, ropa, chocolate y cientos de artículos diferentes pueden encontrarse hasta el sábado en el exterior de los comercios. "Siempre se encuentra algún buen chollo que te alegra la mañana", señala Carmen Segura, quien no se pierde el Ganga Market ni un solo año. "Eventos como este hace el comercio del Casco Viejo se vea reforzado", asegura.