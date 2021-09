Un concurso busca inundar las redes sociales de imágenes de Bilbao

El concurso popular Rallie Audiovisual #BilbaoAurrera2021 busca "inundar" las redes sociales de imágenes de Bilbao desde el pasado viernes, a la vez que difunde el "hashtag" municipal de ánimo a la ciudadanía tras la pandemia de covid-19.

Según los responsables de la iniciativa, que animan a pasear Bilbao retratándolo y repartirán premios entre los participantes, el rallie ha sido organizado por los diseñadores "From The Basque Country With Love".

En su primer fin de semana, ha llevado el "hashtag" municipal a un público potencial de 250.000 usuarios.

La iniciativa tiene el triple objetivo de mostrar Bilbao y su atractivo al mundo, que la ciudadanía recupere "el orgullo bilbaino tras los duros meses vividos por la pandemia" y apoyar al sector turístico y hostelero.

El último día para participar en el concurso es el próximo 26 de septiembre.

Los promotores de la iniciativa plantean siete vistas de Bilbao como recorrido del rallie: el Kiosco del Arenal; el Mercado de La Ribera y el Puente de San Antón (vistos desde el Muelle de Marzana); Azkuna Zentroa; Puppy; Moyúa y la Torre Iberdrola; el Museo Guggenheim Bilbao visto desde la Avenida de las Universidades; y Olabeaga y San Mamés vistos desde el nuevo paseo del Canal de Deusto (a la altura del IMQ Zorrotzaurre).