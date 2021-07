Cómo evitar robos en el hogar durante las vacaciones

Llega julio y con él las esperadas vacaciones de miles de vascos, que abandonarán sus hogares durante semanas con la esperanza de encontrar el buen tiempo y relajarse antes de regresar a la oficina. Esta es también la época favorita de los ladrones, que tienen vía libre para robar en hogares temporalmente vacíos sin que nadie les moleste. Por ello, la Policía Municipal de Bilbao ha animado este jueves a la ciudadanía a tomar una serie de precauciones que pueden contribuir a evitar sobresaltos durante estas fechas.

Según han informado, es imprescindible no comentar una posible ausencia ante personas desconocidas o en lugares públicos o redes sociales, ni mencionar la existencia de enseres de valor en el interior de la vivienda. Del mismo modo no consideran apropiado dejar avisos en la puerta ni mensajes en el contestador informando de la ausencia.

En cuanto a las llaves de casa, recomiendan no dejarlas bajo el felpudo ni en lugares ocultos, ya que es más seguro dejar una copia a alguna persona de confianza, como un vecino o un familiar. Indican también que es fundamental cerrar siempre la puerta de entrada con varias vueltas de llave para impedir su apertura por el 'método de la tarjeta'.

Además, aconsejan cerrar bien las llaves del agua, luz y gas antes de partir y recurrir a un familiar o a un amigo para que transmita sensación de habitabilidad: retirar la correspondencia del buzón, levantar las persianas, etc.

Por último, en el caso de que al volver de vacaciones se encuentre la puerta forzada o abierta, las autoridades subrayan la importancia de no entrar ni tocar nada y llamar inmediatamente al 112 (Ertzaintza) o al 092 (Policía Municipal).

Respecto a las medidas de seguridad durante el viaje, el Consistorio ha insistido en la necesidad de utilizar mascarillas cuando no se pueda mantener las distancias físicas, cuando se viaje en transporte público y en los vehículos particulares cuando las personas viajeras no pertenezcan al mismo núcleo convivencial.

En caso de viajar en coche, la Policía recomienda llevar dos copias de las llaves guardadas por separado; comprobar antes de salir el estado de los frenos, la dirección, el alumbrado, los neumáticos, etc.; evitar parar en lugares apartados, poco concurridos o mal iluminados, y no dejar objetos de valor a la vista. Además, en caso de que haya menores de edad en el interior del vehículo, han recordado que deben viajar en los asientos traseros con el cierre de las puertas asegurado y que no hay que dejar nunca a los niños solos en el interior del vehículo.