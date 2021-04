La vida política y social muestra su apoyo a Aburto en las redes

La noticia sobre la próxima operación a la que se deberá someter el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, tras la reaparición de un cáncer de duodeno ha generado una ola de apoyo al "Alkate' en las redes sociales. Han sido decenas las personas anónimas que han deseado a Aburto ánimo y una pronta recuperación. También han mandado mensajes de apoyo nombres del mundo de la política y la vida social de Euskadi como el presidente del EAJ/PNV, Andoni Ortuzar; el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria; EH Bildu Bilbao; el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran; el Athletic de Bilbao y el Bilbao Basket.



Especialmente ilustrativo ha sido el tuit publicado por la Asociación de Cáncer de Gipuzkoa: "Es bueno contarlo con naturalidad, y ahí la sociedad tiene un papel importante de apoyar y acompañar en el proceso"





Aurrera Alkate!!! Recupérate pronto, que te necesitamos mucho, tanto las vecinas y vecinos de Bilbao como las mujeres y hombres que compartimos contigo militancia en @eajpnv. Lortuko duzu! ?? https://t.co/a8Gv2lsu53 — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) April 7, 2021

Zurekin gaude Juan Mari!! Besarkada handi bat Gasteiztik!! Eutsi! — Gorka Urtaran Agirre (@gorka__urtaran) April 7, 2021

Juan Marí Alkate eta laguna. Pertsonalki esan neutsun eran inguruko indar eta maitasun guztia zuretzst dozuz. Laister baten barriro be martxan egongo zara! Zaindu! Bilbok asko asko behar zaitu daukazun indar eta proiektuak burutzeko!!!

Aurrera ba!!! https://t.co/O9DYtmRSJw — Unai Rementeria (@urementeria) April 7, 2021

Espero dugu ahalik eta lasterren errekuperatzea eta seguru gaude horrela izango dela. @ehbildubilbo udal taldetik animo eta besarkada handi bat Juan Mari! — EH Bildu Bilbo (@ehbildubilbo) April 7, 2021

?? Egurre, Alkate! Zurekin gaude. — Athletic Club (@AthleticClub) April 7, 2021

Tú nos apoyas en cada partido. Nosotros estamos contigo en el más importante. Mucha fuerza, Alkate! ??



Zuk partida bakoitzean ematen diguzu indarra. Gu zurekin gaude partida garrantzitsu honetan. Animo eta besarkada handi bat, @juanmariaburto! ?? https://t.co/NpfCu3wIWC — RETAbet Bilbao Basket ?? (@bilbaobasket) April 7, 2021

Aburto tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, en el intestino delgado, según ha informado el regidor bilbaíno a través de las redes sociales.Aburto ha publicado un mensaje en redes sociales en el que anuncia que hace ya unas semanas,, el mismo que tuvoTras reconocer que, señala que nocomo alcalde. "Estoy bien, nervioso, pero hay que intervenir y quitarlo cuanto antes. Y así será la semana que viene", explica Juan Mari Aburto asegura que está "fuerte y muy arropado por mi gente, siempre la más cercana". "Estoy en las mejores manos, en las de los profesionales de la Sanidad Pública Vasca", añade.El alcalde indica quey explica que han organizado las tareas "en el gran equipo que me acompaña a diario, para que mantenga nuestro liderazgo como una gran ciudad"."Yo, en cuanto me dejen los médicos, volveré a estar pendiente de todo, primero con el móvil, y después con las nuevas tecnologías, hasta que me pueda incorporar por completo", anuncia.a "cuantos os habéis preocupado y os preocupareis por mi salud, por darme ánimos y por estar siempre cerca de vuestro amigo y compañero Juan Mari Aburto, pero sin duda y con mucho orgullo, de vuestro alcalde, el alcalde de Bilbao". Por último, pide a los bilbaínos que se cuiden "mucho" y que atiendan a las autoridades sanitarias, y