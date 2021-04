Aburto será operado la próxima semana de un tumor que se le ha reproducido

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha anunciado este miércoles que la próxima semana será operado de un tumor en el duodeno.

En un vídeo publicado en las redes sociales, Aburto dice que "ha sido un golpe duro pero no he dejado ni un momento mis responsabilidades como alcalde". El máximo edil ha explicado que hace unas semanas en una revisión rutinaria de control le detectaron el tumor, el mismo que tuve hace 13 años y se me reprodujo hace siete. Estoy bien, pero nervioso. Hay que quitarlo cuanto antes. Estoy fuerte y arropado por mi gente, la más cercana".



Aburto ha dicho que se encuentra en las mejores manos, en las de la Sanidad pública vasca y que el tumor hay que quitarlo cuanto antes. La intervención será la semana que viene. Durante el tiempo que le lleve la recuperación el alcalde dejará las funciones del Ayuntamiento. En su ausencia han organizado repartiendo el trabajo entre su equipo para que se siga manteniendo el liderazgo como una gran ciudad. "En cuanto me dejen los médicos volveré a estar pendiente de todo a través del móvil y de las tecnologías y después me incorporaré a mis funciones". El alcalde no ha querido despedirse sin dar las gracias a todas las personas que se han preocupado por su salud.







Día Mundial de la Salud.

Día importante para todos y todas.

Por esta época de pandemia y siempre, ya que la salud nos marca el camino de nuestras vidas y la de nuestras familias, amigos/as y compañeros/as. pic.twitter.com/PUvJ8fk0U9 — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) April 7, 2021

Aburto, del PNV y al frente del gobierno municipal de coalición con el PSE-EE, ha explicado que abandona temporalmente el Ayuntamiento, aunque ya ha dejado todo organizado con su equipo.