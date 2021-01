Nuevo paquete de ayudas para los sectores más afectados por la pandemia en Bilbao

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para los sectores más afectados con la intención de paliar las consecuencias de la crisis derivada del coronavirus. El primer edil ha asegurado que los partidos municipales están trabajando en un plan que se hará público "lo más pronto posible" para dar un respiro a sectores como la hostelería, el comercio o el turismo. Después de que Bilbao entrara en zona roja el martes, el alcalde ha apelado a la responsabilidad y al compromiso de la ciudadanía.

"El reto ahora es salir de esta situación cuanto antes, porque nos estamos jugando la vida pero también la economía. Sin salud no hay economía, pero sin economía es muy difícil tener un buen sistema de salud", ha asegurado Aburto, quien se mostró a favor de restringir las relaciones sociales.

SECTORES AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS

Tras la firma del convenio de colaboración entre el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Sacro, el primer edil ha destacado la importancia de superar esta situación lo antes posible. Con los sectores que más están sufriendo en mente -citó la hostelería, pero también el comercio y el turismo-, Aburto ha manifestado que quieren estar a su lado. "No solamente como los que tomamos decisiones para restringir la actividad, también estamos a su lado para trasladarles medidas que les sirvan de apoyo. Es muy difícil que nuestra actuación sirva para solucionar, pero sí para paliar", ha declarado el alcalde antes de anunciar que el conjunto de los partidos políticos de Bilbao está trabajando para aprobar "lo más pronto posible" un nuevo plan de medidas para ayudar "a los sectores que están sufriendo".

BILBAO EN ZONA ROJA

El primer edil ya predijo que Bilbao entraría en zona roja a lo largo de esta semana. "El contacto con la consejera y el Departamento de Salud es casi diario y a veces más de una vez al día. Íbamos viendo cuál era la evolución. Si se mantenía la pendiente de la curva estaba creciendo día a día y eso nos hacía pensar que hacia mediados de esta semana estaríamos en una situación complicada como en la que estamos", ha expresado antes de que se dieran a conocer los datos sobre la evolución de la pandemia.

Este miércoles la capital vizcaina suma 197 casos, con un índice de 533 contagios por cada 100.000 habitantes. En palabras de Aburto, "no es una situación que afecte solo a Bilbao. Bilbao ha alcanzado esa cifra, pero hay otros pueblos que lo han hecho antes y otros que lo harán en los próximos días. La ola viene desde atrás y nos va a ir cogiendo".

Según el máximo responsable de la ciudad, los datos son consecuencias de las relaciones sociales vividas durante las últimas semanas. "Lo estamos diciendo constantemente: hay que intentar limitar las relaciones, no podemos relajar las costumbres", ha manifestado el alcalde, quien considera que "es muy importante ser cumplidores de la norma". Por ello, ha hecho hincapié en el mensaje de responsabilidad que viene trasladando desde el inicio de la pandemia. "Cada ciudadano se tiene que sentir parte de la solución de esta pandemia. Mientras eso no sea así no vamos a estar en una buena situación. Evidentemente las instituciones tenemos una gran responsabilidad en la adopción de medidas y en acertar con las medidas", ha considerado.

TOQUE DE QUEDA

Respecto a la posibilidad de que el toque de queda pueda adelantarse, una medida que cada día cobra más peso, Juan Mari Aburto ha instado a no hacer elucubraciones. En cualquier caso, ha afirmado que no es una decisión que se toma "por capricho, sino en base a criterios que el Comité Técnico del LABI va trasladando al Comité Asesor del LABI". De esa forma, ha instado a esperar las medidas que pueda anunciar el lehendakari Iñigo Urkullu. "Si esa decisión se toma, la voy a hacer mía absolutamente. A medida que hay más relaciones sociales, hay más propagación del virus. Si podamos restringir las relaciones sociales, podremos restringir la propagación del virus", ha concluido.