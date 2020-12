Bidebarrieta Kulturguneak hiru kontzertu jasoko ditu abenduan

BILBO. Jabier Muguruza eta Bernardo Atxagak, Fetén Fetén eta Josu Gonzálezek, eta Belako taldearen kide Cris eta Josu Ximunenak kontzertu bana eskainiko dute Bidebarrieta Kulturgunean hain berezia izan den urte honi amaiera emateko. #BilbaoGabonak programaren barruan antolatutako ekitaldi hauek Bidebarrietako Liburutegiko Areto Nagusian egingo dira.

Kontzertu hauetarako sarrerak salgai daude dagoeneko, bost euro balio dute eta www.bilbaokultura.eus webgunean eskuragarri daude.



Abenduak 18, ostirala, 19:00etan

Jabier Muguruzak eta Bernardo Atxagak #BilbaoGabonak bat egin dute Geltokiak Izarretara, 80ko eta 90eko hamarkadetako euskal kanten zehar ibiltzen duen diskoliburua. Diskoliburua Bernardo Atxaga, 2019. urtean Letretako Sari Nazionala lortu zuena, berariaz horretarako idatzitako testuak ere biltzen ditu. Bidebarrietako Liburutegiko Areto Nagusian egindako ekitaldian ere parte hartu du autoreak.

Geltokiak Izarretara izen handiko euskal autoreen hamabost abestien bertsioak biltzen ditu, Muguruzaren gaztaroan leku pribilegiatua dutenak. Hala, Muguruzako "geografia afektiboan" funtsezkoak diren artistak ez dira faltatzen, besteak beste, Mikel Laboa, Ruper Ordorika edo Xabier Lete. Musikariak bere anaia Iñigo Muguruzari eskaini dio disko berezi hau, bera ere musikaria zen eta irailean hil zen.



Abenduak 22, asteartea, 19:00etan

Fetén Fetének, bere laugarren lana argitaratu eta Fito & Fitipaldisen biran gonbidatu gisa parte hartu ondoren, eta Jou Gonzálezek, Doctor Desioren saxofoi-jotzaile eta klarinetistak, bat egin dute Bidebarrietako liburutegira eramateko joan den udan Munsterreko Summerwinds jaialdian arrakasta izan duen musika-proposamen zoragarri, fresko eta energiaz betea.

Jorgek, Diegok eta Jouk ikusleak gonbidatu dute Feten munduaren inguruko bidaia zirraragarri eta dibertigarri batera. Ustekabez betetako kontzertua emango dute, eta, ohiko tresnak eta ohiz kanpoko beste batzuk erabiliz, gazte eta txikiak dardararazi, hunkitu eta barre eginaraziko dute.

Jou Gonzálezen energiak eta Jorge eta Diegok herri-musikaren birsorkuntzan egiten dituzten interpretazioen freskotasunak eta berezkotasunak konplizitate bat ematen diote artista talentudunen hirukote honi, eta musikak eta ikus-entzuleek ere parte hartzen dute. Eszenatokiaren gainean irudimena eta sormena, musika dantzagarria inprobisazioarekin, Jou Gonzalezen haizeak, Jorge Arribasen akordeoia eta Diego Galazen biolina batzen dira.



Abenduak 29, 19:00etan

Josu Ximun eta Cris, Belako taldeko kideak, Bidebarrietara iritsiko dira beren errepertorio osotik aukeratutako abestien errepaso akustikoa egitera.

Belako eszenatokia Portishead Two Door Cinema Club, Placebo, Nick Cave, Elvis Costello, The XX, Liam Gallagherekin partekatu du eta dena irabazi dute: RNEren El Ojo Crítico, Rolling Stone Saria Errebelazio Taldeari, Iberian Music Awards Saria penintsularen urteko zuzen onenari edo Musika Independentearen Saria urteko artista onenari, urteko zuzen onenari eta bideoklip onenari. Musika Kritikarien Elkartearen Ruido Sariaetarako eta MTV Sarietarako ere izendatu diete.

Azken diska, 'Plastic Drama', nazioarteko rock-talde independente gisa finkatu die. Urteko albumetako bat izendatu dute NME, The Line Of Best Fit edo El Universal-en. Eta, horrek, Reading eta Leeds 2020 jaialdi mitikoaren main stagean jotzeko aukera eman die. Belako izan da hori lortu duen estatuko lehen taldea.

#BILBOGABONAK

Bilbok aisialdiko eta kulturako jarduerakin beteko da datozen asteetan, Gabonak gero eta hurbilago daudela ospatzeko. Proposamen horiek #BilbaoGabonak, publiko guztiarentzat proposamenak programatzen dituen udal ekimenaren parte dira,

#BilbaoGabonak programaren programazio osoa osasun-agintariek unean-unean markatutako segurtasun-protokolo guztiei jarraiki garatzen da, kultur eta jai-ekitaldiei, osasun publikoa bermatzeko behar diren mugei eta espazio publikoan aire zabaleko jarduerak zein ekitaldi jendetsuak egiteko edukierei buruzko gomendioak aplikatuz eta zorrotz jarraituz.