El Bilbao Arena acogerá el 26 de septiembre BreakOnStage 2020

El Bilbao Arena acogerá el 26 de septiembre una nueva edición del Festival de culturas urbanas BreakOnStage 2020. Debido a la situación provocada por el covid-19, el aforo ha sido reducido de forma "notable" y se mantiene un espectáculo referencial, que incluye un concurso de break dance escénico y una competición de urban dance con la presencia de los finalistas elegidos entre 100 grupos.

Tal y como han informado desde el Ayuntamiento de Elorrio, uno de los patrocionadores de la cita, se ha diseñado un protocolo de seguridad frente al Covid-19 para este Break on Stage 2020, un festival de cultura urbana "destinado a todos los públicos" que se desarrollará en el pabellón deportivo de Miribilla desde las 18.00 a las 19.30 horas.

Este certamen de culturas urbanas ofrece la posibilidad de disfrutar de "los mejores espectáculos de cultura urbana en un evento único". De esta forma, en la cancha del Bilbao Arena, se habilitarán diferentes espacios donde se desarrollarán estas especialidades relacionadas con el deporte, la música, la danza y otras muestras de cultura urbana, resultando un espectáculo dinámico, participativo, creativo y actual.

El programa incluirá un concurso de break dance escénico en el que competirán los actuales campeones del mundo de breakdance, Last Squad, junto a los grupos Circle Of Trust y Feel The Sound.

Habrá también una Scooter Freestyle Battle, un espectáculo con la actuación de riders "punteros" como Alex Gonga y Rubén Dóniga, entre otros.

También se incluirá la competición Bost Urban Dance, donde tendrá lugar la final a la que han llegado los mejores de los 100 grupos de urban dance que compitieron en febrero en 3 clasificatorias, entre los que estarán Breathless, Bamboo, Slippery, Extra o Elements. Así mismo habrá un espectáculo de BMX, con bicis que "volarán muy alto" con Diego Solans, Arkaitz Armendariz, Martxel Arribillaga y Aleix Planella.

Además habrá un show de circo y danza de la mano de "Indala dance theater" y toda la velada estará amenizada por el presentador Iker Villa.

El BreakOnStage fue programado en un principio para el día 21 de marzo y fue aplazado en primera instancia al 13 de junio, manteniendo la programación, recinto y horarios por la pandemia. Sin embargo, ante la situación sanitaria, los organizadores del evento, las asociaciones Arriola y Logela, decidieron también posponer el evento ante las últimas medidas adoptadas por las autoridades y sus respectivas recomendaciones y fijar finalmente la cita para este 26 de septiembre.