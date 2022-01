La fundación de los clubes de montaña vascos

Mi idea de la fundación de clubes está sacada de los grandes del montañismo vasco, como Bandrés, Sopeña y Espinosa. Solo el Club Deportivo de Bilbao como iniciante en 1912 le podemos destacar. Lo adecuado sería considerar a todos por igual como fundadores desde 1924 al crearse la Federación. Otros muchos grupos que existen en 1924, también son los fundadores y se prepararon para su nacimiento, un poco antes, pero sin entidad montañera. Cita del documentalista del montañismo vasco Jesús de la Fuente. Él es mi fuente informativa en cualquiera de los aspectos de estudio y tratamiento de mis trabajos sobre la historia del montañismo vasco. Gracias Jesús.

Antxon Bandrés (el patriarca de nuestro deporte) y sus colaboradores del Club Deportivo de Bilbao, fraguan salidas multitudinarias y extienden la idea de ir a la montaña. Es el origen agrupado de lo que entonces se llamaba Alpinismo.

Bandrés, que es el apóstol del montañismo, porque gracias a su vida acomodada y disponer de mucho tiempo libre y muchas relaciones públicas en los cuatro territorios de Hegoalde, va convenciendo a todo el mundo de lo bueno de esta modalidad deportiva, aquí desconocida. Tiene otras muchas iniciativas, como la iniciación en 1914 de los concursos de montaña desde el Ganekogorta y esto sí que supuso la fiebre por visitar montañas, conocer el territorio y tener una vida sana, deportiva y de hermandad. Así, muy poco a poco, e individualmente, se van dando a conocer en los clubes deportivos, ya existentes por otras disciplinas, principalmente fútbol.

Esto no hubiese ido muy lejos, si no es por la idea de fundar la Federación Vasco Navarra de Alpinismo (FVNA), pues los clubes, a los que pertenecían estas personas, no les hacían mucho caso y no tenían ni voz ni voto en los mismos. Pero al querer crear la Federación cobran estos amigos una entidad y forman secciones de montaña dentro de cada uno de los clubes a que pertenecen y nombran cargos propios. Por fin deciden crear el 18 de mayo de 1924 en Elgeta la ansiada Federación, y ahora ya son alguien con apoyo deportivo oficial.

Aquí comienza la línea de salida de los que han formado la Federación. Son los iniciadores, junto con muchas personas individualmente, que no habían sido capaces de crear una sección en su club. Todos estos fueron los protagonistas del inicio del montañismo y de la Federación, para lo que unos años antes ya estaban trabajando, como desde 1917 el Fortuna (Donostia), o 1918 el Amorebieta, en tratar de formar secciones para en 1924 crear un organismo común y superior.

Los años anteriores fueron para preparar el terreno, que inició el CDB, pero que tuvo soporte en infinidad de grupos que se estaban consolidando sin constituirse formalmente.

Ese año, 1924, es cuando comienza el montañismo vasco organizado, con unas 60 secciones de clubes, más unos 2.000 fundadores individuales, como José Primitivo de Duñabeitia y Menchaca, federado nº 1 y, seguido, Ramón de la Sota.

Muchos clubes desaparecieron pronto y con la falta de cumplimiento de los fines con que fue creada la FVNA y el tirar cada herrialde para sí, llegamos al cataclismo, a la disolución a finales de 1932 de la FVNA, de la Vizcaína y para remate, la Guerra Civil española. -