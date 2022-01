Tercer intento de Arrigorriaga de buscar gestor para Mendikosolo

El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha anunciado su intención de volver a sacar a licitación la explotación del maltrecho bar-restaurante Mendikosolo, establecimiento que permanece cerrado desde octubre de 2020 cuando venció la vigencia del anterior contrato que incluía, también, el servicio de guarda, conservación, mantenimiento y gestión ambiental de las 45 hectáreas de superficie del parque donde se encuentra emplazado. Sería el tercer intento para la puesta en funcionamiento y reapertura de la taberna y llega tras una sentencia firme y absolutoria a favor de los intereses del Consistorio local que permite "retomar el proceso de licitación del bar con todas las garantías", apuntan, al respecto, fuentes municipales, a pesar del estado ruinoso en el que el paso del tiempo ha abocado a la instalación.

La alcaldesa de la localidad, Maite Ibarra, ha expresado sobre este asunto que "como hemos repetido muchas veces, cuando llegamos al gobierno municipal vimos que el tema de Mendikosolo iba a ser un asunto potencialmente complicado y duro" y añade que "sin embargo, en vez de mirar hacia otro lado, decidimos abordarlo en toda su crudeza, y pese a todas las dificultades existentes, poner orden en todo lo que hasta ahora no funcionaba como debería hacerlo". A su juicio, el equipo de gobierno de EH Bildu y Arrigorriaga Gara "ha actuado con prudencia y respeto y eso ahora nos permitirá seguir trabajando para recuperar el parque de Mendikosolo que todas en Arrigorriaga nos merecemos: donde todo esté en orden y donde podamos dibujar un futuro sostenible, tanto en lo económico como en lo medioambiental".

Dos intentos fallidos

Fue en marzo de 2021 cuando el Ayuntamiento de Arrigorriaga publica, por primera vez, la licitación del bar del parque de Mendikosolo con la subrogación de los trabajadores que hasta ahora habían regentado el local pero "la dimensión de la subrogación hace que ninguna empresa se presente y la licitación queda desierta", recuerdan. En mayo de 2021, el Ayuntamiento, con los dos informes técnicos correspondientes que avalan la decisión, vuelve a abrir un concurso público para adjudicar la explotación del bar, en este caso sin la subrogación, y son cuatro las empresas que muestran su interés y presentan ofertas.

Tal y como explica el gobierno municipal, en el momento en el que el proceso de adjudicación está en marcha, "uno de los extrabajadores presenta un pleito contra la empresa contratista y amplia su demanda al Ayuntamiento" y, además, existe la posibilidad de que "la futura empresa adjudicataria de la licitación también sea demandada. Conscientes de que esta situación puede convertirse en un obstáculo para la empresa que había resultado interesada, "y con el objetivo de continuar con el proceso de la manera más transparente posible, este Ayuntamiento decide ponerla al corriente" y, como cabría esperar, la licitación vuelve a quedarse desierta y sin adjudicación.

Ante la problemática generada, el equipo de gobierno de Arrigorriaga decide entonces "esperar a la resolución del proceso judicial abierto y así poder continuar el camino de la mejor manera posible para todos y todas". La notificación de la sentencia absolutoria llegó en septiembre de 2021, pero "no es hasta mediados de enero que no se confirma la firmeza de esta sentencia", precisan. Es ahora cuando el Ayuntamiento considera que se dan las circunstancias adecuadas para poder realizar un tercer intento de adjudicación "con garantías" para las empresas licitadoras, aunque de momento no ha avanzado la fecha en la que el proceso podría ponerse en marcha. En las dos anteriores ocasiones, las instalaciones incluidas en el contrato fueron el bar-restaurante, los aseos, almacén y vestuarios, una terraza de 223 metros cuadrados y una zona verde de 2.000 metros cuadrados.

Bar Mendikosolo

Más de un año cerrado. El establecimiento lleva fuera de servicio desde octubre de 2020, cuando venció la vigencia del anterior contrato de adjudicación con la empresa que también asumía el mantenimiento del parque.

Dos concursos. En marzo de 2021 y en mayo de ese mismo año se saca a concurso la explotación de la taberna y, en ambas ocasiones, quedan desiertos.

Tercer intento. Un pleito con un extrabajador hace al ejecutivo desistir en intentar una nueva adjudicación, pero la sentencia absolutoria firme en la mano anuncia un próximo concurso.