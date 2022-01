Etxebarri da ayudas directas a afectados por el covid

Etxebarri – El Ayuntamiento de Etxebarri ha activado una ayuda directa para la hostelería, comercios afectados por el cierre durante el covid-19 y aquellos comercios no clausurados pero que no pudieron realizar su actividad con normalidad y, por tanto, les afectó de alguna manera. El Ayuntamiento ha procedido al ingreso de una ayuda directa dirigida a paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia sobre la actividad comercial y hostelera del municipio "compensando los gastos generales y extraordinarios derivados de la pandemia, así como las limitaciones en las distintas actividades provocadas por las diferentes resoluciones de las autoridades sanitarias", explican responsables municipales.

Para llevar a cabo el cálculo de la ayuda se han tenido en cuenta los gastos generales (impuestos municipales básicamente), gastos en materiales de protección y pérdida de actividad económica. Según esto, se concederá una cantidad económica fija en función del tipo de actividad. Así, los restaurantes recibirán 700 euros, los bares 430, las peluquerías y comercio al por menor afectado por los cierres 250 y a aquellas actividades no afectadas por los decretos de cierre que no pudieron desarrollar su actividad con normalidad y que no recibieron ayuda en las convocatorias anteriores se les ingresarán 600 euros. En total serán 70 las actividades económicas que se beneficiarán de esta ayuda para la que no se necesita tramitación alguna y que suma un total de subvención de 26.630 euros.