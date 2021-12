La "pérdida de confianza" de la oposición allana el no al presupuesto de Arrigorriaga

En una rueda de prensa conjunta celebrada ayer miércoles, EAJ-PNV de Arrigorriaga y la plataforma NOA se reafirmaron en su postura de rechazar la propuesta de presupuestos para 2022 planteada por el equipo de gobierno de EH Bildu y Arrigorriaga Gara. La coalición, en minoría con 8 concejales frente a los 9 que suman los tres grupos de oposición, dejó la semana pasada las puertas abiertas para retomar las negociaciones y alcanzar un consenso, pero la portavoz jeltzale, Sonia Rodríguez, fue ayer miércoles contundente: "La respuesta negativa de EAJ-PNV, PSE y NOA fue clara el 9 y 10 de diciembre y no se nos ha vuelto a llamar. Acudiremos a todas las reuniones a las que se nos convoque, pero creemos que es un intento de alargar esta agonía porque, a nuestro juicio, el proceso culminó el 10 de diciembre con una posición firme". Por su parte, el único representante de NOA en la corporación local, Jose Ignacio Fernández, incidió en que "nuestra formación decidió el voto negativo en asamblea y así está firmado y recogido en un acta" y aunque reconoció "haber recibido llamadas e incluso una propuesta del equipo de gobierno para realizar una reunión con mi grupo y explicar el presupuesto, nuestra postura no ha cambiado".

Jose Ignacio también recordó que NOA alcanzó un acuerdo para apoyar los presupuestos de 2021 tras la incorporación de dos de sus propuestas: la completa mejora de la pasarela de San Andrés y la reurbanización de la zona alta de Santa Isabel. Sin embargo, "al rendir cuentas de lo realizado, la realidad es que no se ha cumplido lo pactado" ya que las iniciativas planteadas por NOA "han sido modificadas y recortadas, tanto en su contenido como en su presupuesto, y todavía no han sido ni licitadas", por lo que "hemos perdido la confianza en la gestión de este equipo de gobierno", afirmó.

Sobre las cuentas de 2021, aún en vigor, Sonia Rodríguez volvió a criticar que "el equipo de gobierno se reunió con nosotros después de haber cerrado el acuerdo con NOA y no aceptó ninguna de nuestras propuestas de mejora, y aún así emitimos un voto de abstención". Pasado un año, "vemos que no se ha cumplido lo contemplado en el presupuesto, solo se ha ejecutado un 12% de las inversiones recogidas, no se ha puesto en marcha ningún servicio nuevo y algunos de los que existían, como Mendikosolo, tienen un futuro pésimo". La portavoz jeltzale también hizo ayer una reflexión: "Si EH Bildu y Arrigorriaga Gara hubieran tenido el mínimo interés por que las cuentas recibieran nuestro apoyo, habrían incluido alguna de las 50 iniciativas que a lo largo del año hemos registrado en el Ayuntamiento, pero es que ni siquiera las han respondido".

Ante esta situación, ambos representantes de EAJ-PNV y NOA coincidieron ayer miércoles en que "lo más responsable es prorrogar los presupuestos" y que se ejecuten a los largo de 2022 los proyectos e iniciativas que aún no se han llevado a cabo.

Aunque no se sumó ayer miércoles a la rueda de prensa, desde el PSE también han dado a conocer su postura de rechazo a la propuesta de presupuestos para 2022, entre otras cuestiones, por el recorte en las partidas de inversiones en barrios, urbanismo y empleo mientras suben algunos de los impuestos municipales y la previsión de remanente supera con creces el millón de euros. Son justificaciones compartidas por EAJ-PNV y NOA y el postura de firmeza mostrada por los tres grupos de oposición hacen inviable que las cuentas de 2022 salgan adelante.