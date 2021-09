Desierto de nuevo el concurso para gestionar la taberna de Mendikosolo

Las malas noticias respecto al parque Mendikosolo, principal referente natural, paisajístico y de ocio de Arrigorriaga, se encadenan. Si a lo largo del pasado mes de agosto el servicio de guarda, conservación, mantenimiento y gestión ambiental de sus 45 hectáreas de superficie fue declarado desierto al no haberse presentado ninguna empresa al concurso público, ahora ha vuelto a pasar lo mismo con la explotación del su bar-restaurante. En este caso, se trata de la segunda ocasión en la que el Ayuntamiento no ha sido capaz de adjudicar el contrato.

La primera vez que salió a licitación fue en marzo de este año y se cerró sin el interés de ninguna empresa. Y tal y como ha quedado reflejado y relatado en el decreto firmado el lunes por la alcaldesa Maite Ibarra, el 13 de mayo de 2021 fue aprobado el segundo expediente de concesión administrativa del edificio destinado a la explotación y prestación del servicio de bar-restaurante. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fueron publicados en el Perfil del Contratante con fecha 17 de mayo y en este segundo proceso de licitación, el Ayuntamiento recibió 4 ofertas para reabrir las puertas de un bar-restaurante cerrado y sin actividad desde octubre de 2020.

Una vez abiertas la totalidad de las ofertas, "se procedió a realizar el requerimiento previo a la adjudicación a Ayhesa 2016 S.L., al considerarse que era quien mejor oferta había realizado", precisa el decreto de Alcaldía. Sin embargo, la empresa presentó el 22 de junio un escrito "renunciando a la concesión", por lo que conforme a lo que establece la ley en este tipo de casuística "se procedió a recabar los requerimientos para recabar la información" al resto de empresas interesadas "por orden de clasificación". Huma Jahangir y Muhammad Ishaq presentaron también escritos de renuncia el 12 de junio y el 6 de agosto, respectivamente, mientras que Pollito Bilbo S.L. "no cumplió el requerimiento, por lo que la mesa acordó entendida por retirada la oferta".

Todo ello ha llevado a la mesa de contratación del Ayuntamiento de Arrigorriaga, reunida el pasado 7 de septiembre, a "proponer al órgano de contratación la declaración de desierto el proceso de concesión, al no existir propuesta válida susceptible de adjudicación". Como consecuencia de ello, y tal y como resuelve el decreto firmado por la alcaldesa Maite Ibarra, ha quedado finalmente declarado "desierto el procedimiento abierto convocado para el otorgamiento de concesión administrativa" del edificio dirigido a la explotación del servicio de bar-restaurante de Mendikosolo.



"Deplorables"



El principal grupo de oposición de la corporación municipal de Arrigorriaga reaccionó ayer jueves ante el resultado tan negativo de los concursos públicos convocados y que afectan al uso, disfrute y futuro de Mendikosolo. La portavoz de EAJ-PNV no ha dudado en calificar de "deplorables" las condiciones en las que se encuentra el parque tras un año sin mantenimiento ambiental y con la taberna cerrada y que, a su juicio, es la consecuencia directa "de una mala gestión por parte del equipo de gobierno de EH Bildu y Arrigorriaga Gara por no haber sacado los pliegos a tiempo".

La portavoz, Sonia Rodríguez, tiene claro que la recuperación de este entorno natural "va a requerir de una importante inversión, nos va a salir muy caro que este Ayuntamiento no haya hecho los deberes a tiempo". La dirigente jeltzale no se olvida tampoco de las familias que se quedaron sin empleo tras el vencimiento del contrato al anterior adjudicatario. "Los trabajadores con derecho a subrogarse también merecen una solución a su problema, pero parece que su situación no importa ni preocupa a a EH Bildu y Arrigorriaga Gara".