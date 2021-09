El Dantza Agerketa de Basauri recupera su esencia y contará con grupos invitados

El festival Dantza Agerketa de Basauri se celebrará este año casi en su plenitud. Y es que se recuperan las visitas de grupos de dantza de toda Euskal Herria, que traerán hasta Basauri sus bailes y costumbres más arraigadas. El festival solo ha apartado este año la kalejira que solía celebrarse por las calles de la localidad antes de las actuaciones de los distintos grupos invitados. En esta ocasión, llegarán grupos de Bizkaia, Nafarroa, Gipuzkoa, Araba y Zuberoa.

Dantza Agerketa se celebrará el sábado 18 y el domingo 19. En total, ocho grupos, cinco invitados y los tres de Basauri, serán quienes den vida a la 49 edición de Euskal Herriko Dantza Agerketa. Las entradas, gratuitas, para ambas sesiones están disponibles en la taquilla del Social Antzokia hasta agotarlas, en su horario habitual de apertura. Tal y como han indicado desde la organización, "se recupera el formato anterior a la pandemia y nuevamente, además de las 330 personas que podrán acceder en vivo al teatro", el festival podrá verse íntegramente en directo a través de Internet por streaming en el siguiente enlace: https://youtu.be/_6WfGp8syFE.

En esta edición, que será especial después de que el año pasado solo pudieran actuar los grupos de Basauri, actuarán los dantzaris de San Lorentzo (Berriz); del Grupo de Danzas de Laguardia-Biasteri; Aurtzaka (Beasain); Barde Ribera (Fustiñana) y Atharratzeko dantzariak (Zuberoa). Les acompañan en el cartel los grupos locales Agintzari, Basauritar y Edurre. A pesar de seguir siendo un año especial, con una situación complicada, desde la Comisión Organizadora del festival "hemos querido ir recuperando las actividades habituales que se pudieran, por lo que nos proponemos realizar la edición correspondiente a este año, la cuadragésimo novena, recuperando tanto la presencia de grupos autóctonos de toda Euskal Herria en la sesión del sábado, como volviendo a programar las danzas de los tres grupos de Basauri en la sesión del domingo".

Haciendo un gran esfuerzo organizativo, han decidido "no dejar al público fiel que nos sigue año tras año sin este evento –único en Euskal Herria– donde se muestran las danzas autóctonas de localidades de los herrialdes bailadas por los dantzaris de sus pueblos, ni tampoco dejar de reconocer la labor de cuidado y mantenimiento del folklore en sus raíces que realiza este tipo de grupos de danzas". No obstante, "creemos que hay que cuidar la salud individual y pública" y Dantza Agerketa será algo diferente y habrá que cumplir medidas relativas al aforo, distancias, mascarillas, etc.

Cabe destacar que las actuaciones contarán con el habitual apoyo de imágenes de los pueblos de origen e iluminación, "que ya se venía haciendo otros años y además, con la participación de varios músicos aportados por cada grupo". Sin embargo, "por razones de seguridad, este año no habrá romería popular el viernes anterior, ni tampoco se realizará ningún pasacalles previo al inicio de la sesión el propio sábado a la tarde".

Grupos autóctonos



Tal y como indican desde la organización, esta cita "es la única exhibición de danzas vascas en la que participan únicamente grupos autóctonos; esto es, los que conservan las danzas propias de sus municipios y comarcas y las representan en momentos concretos que tienen un significado especial para sus habitantes (festividad local, carnaval, etc.)". En este sentido, muchas de estas danzas solo pueden disfrutarse en su lugar de origen y "en esos días señalados aunque, ocasionalmente, cuando han dejado de practicarse en sus pueblos de origen, se invita a los grupos que las siguen interpretando".

Hoy en día, la participación en este espectáculo es "un aliciente para muchos de estos grupos, que encuentran en ella un motivo de orgullo y reconocimiento". Por otra parte, destacan, "la grabación de sus actuaciones es una aportación al archivo gráfico de Basauri y de la cultura vasca en general", y han servido asimismo para recuperar y aprender varias danzas o revisar algunas de las indumentarias típicas de cada pueblo.

Los cinco grupos invitados estarán en el Social Antzokia el sábado, a partir de las 19.00 horas. Cada uno de ellos traerá y enseñará sus danzas típicas. Al día siguiente será el turno de los tres grupos locales, que pondrán el broche de oro a una edición que recupera su esencia, a falta de poder celebrarse la kalejira y las actividades del viernes anterior.