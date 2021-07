El parking vertical de Bizkai Kalea en Galdakao no es factible

En el año 2015, el Ayuntamiento de Galdakao comenzó a dar los primeros pasos para hacer posible la creación de un nuevo parking de rotación en el municipio. La ubicación planteada para la iniciativa fue Bizkai kalea, frente a la campa de Muguru, y la idea por la que se apostó fue la de realizar una segunda altura de aparcamiento sobre el existente actualmente en esa zona de la localidad.

El anterior gobierno jeltzale dejó encarrilado un anteproyecto que incluía, entre otras cuestiones, el estudio de las afecciones de la AP-8 como las relacionadas con las servidumbres y la contaminación acústicas, un estudio comparativo con la situación actual, un informe de alternativas, así como los costes estimados y el posible encaje de cualquier solución planteada en el PGOU. La adjudicación de una asistencia técnica para la redacción de este documento y estudio de alternativas supuso un coste de 14.339 euros.

Rechazo foral



Dadas las gestiones ya realizadas, el actual ejecutivo local decidió seguir desarrollando los trámites relacionados con este parking vertical, pero "cuando se ha dirigido a la Diputación Foral de Bizkaia en busca de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el anteproyecto, ha recibido un no por respuesta", aseguran desde el Consistorio. Ante esta negativa, el Ayuntamiento de Galdakao presentó recurso y la respuesta, por segunda vez, ha sido que "el proyecto no es factible, ya que la escasa distancia a la autopista impide su construcción al no cumplir con la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia".

Este rechazo ha hecho que el equipo de gobierno de Galdakao haya decidido "suspender el proyecto de parking vertical en Bizkai kalea", y anuncia que está trabajando en otras opciones para llevar a cabo "medidas eficaces, fáciles de ejecutar y que mitigarán el problema de los aparcamientos".