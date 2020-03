La música llega a los más pequeños con Txiki MAZ

Basauri – Cada vez está más cerca la edición de 2020 del festival MAZ Basauri. Como en años anteriores, desde la organización han querido acercar el mundo de la música a los más pequeños, y por eso se celebrará nuevamente Txiki MAZ. Se han organizado diferentes actividades, entre las que habrá música, como no, y diversos talleres, como el de tatuajes, maquillaje rockstar, etc. La cita será el 14 de marzo, el mismo día en el que tendrán lugar los conciertos gratuitos de MAZ Basauri, en la plaza Zortziko de Basozelai (parada Basauri de Metro Bilbao, salida ascensor c/ Gipuzkoa).

Los conciertos contarán con las bandas Samoah, Cäctus y Dukkha y comenzarán a partir de las 18.00 horas. Como en ocasiones anteriores, en caso de lluvia, los gratuitos de Zortziko plaza se trasladarán a la carpa de la plaza Solobarria previo aviso a través de las redes sociales del festival. En cuanto a las actividades pensadas para las y los txikis, empiezan a las 12.30 horas. Según concretan desde la organización, "constará de tres talleres de tatuajes, maquillaje y pintura relacionados con la historia de la música popular acompañados de música y animación".

Además, después tendrá lugar el concierto de Kleenex Fanclub, "banda tributo a Teenage Fanclub compuesta por músicos de grupos getxotarras como Lee Perk, The Fakeband, Zodiacs, Basurita o Brotherhood".

Los talleres El taller de Colorea Rock consistirá en que los más pequeños "conozcan a algunas de las formaciones más importantes de la historia del rock mientras colorean las portadas de sus discos más populares". En Mi primer Tattoo, "los diseños de estos tatuajes son tan molones, que querrás hacer cola con tu hija o hijo para que te pongamos uno a ti también", animan. Y en cuanto al de Maquillaje Rockstar, cada txiki "elegirá el maquillaje de su rockstar favorita: Kiss, Björk, REM...".

Cabe recordar que los conciertos en el Social Antzokia serán los fines de semana del 13 y 14 de marzo, y el del 20 y 21. El cartel de este año contará con las actuaciones de Temples, Manel, La Bien Querida, 12Twelve, Enric Montefusco, Hidrogenesse, Viva Belgrado o las bandas vascas Lumi y M I C E, además de la ganadora de Rockein, Sara Zozaya.

El cartel en el Social

Cuatro jornadas llenas de música

Conciertos. El viernes 13 de marzo actuarán Sara Zozaya y Temples. Al día siguiente Enric Montefusco y Manel. El día 20 Hidrogenesse y La Bien Querida y para terminar, el sábado 21, Viva Belgrado y 12Twelve. Las tres primeras jornadas la apertura de puertas será a las 21.30, y el último sábado a las 21.00. Las entradas siguen a la venta a 12 euros más gastos la entrada de día (frente a los 15 euros que costarán en taquilla) y los bonos de 4 días a 30 más gastos.