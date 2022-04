Plantean una reforma legal en favor de Usansolo

A día de hoy no es posible hacer efectiva la desanexión de Galdakao y que Usansolo se convierta en otro municipio más. No al menos con las leyes españolas sobre la mesa, que condicionan esta posibilidad a localidades con más de 5.000 habitantes. Usansolo no llega a esa cifra por poco. Sin embargo, la reglamentación sobre Bizkaia dictada por la Diputación sí que abre la puerta a la segregación municipal ya que establece el límite en 2.500 habitantes.

Ante esta disyuntiva, el Grupo Vasco en el Congreso planteará la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que es la que impediría la independencia de Usansolo. Los jeltzales preguntarán este miércoles a la ministra de Política Territorial, si estaría de acuerdo en "remover los obstáculos legales existentes".

Será durante la sesión de control cuando el diputado Mikel Legarda aborde esta cuestión sobre la que recientemente se han pronunciado a favor los residentes en este núcleo urbano. Tal y como indicaban fuentes jeltzales, el PNV en las diferentes instituciones en las que tiene representación, "ha hecho lo posible para posibilitar que los vecinos de Usansolo expresen su voluntad respecto a su futuro".

A día de hoy, sin embargo, "no es posible una inmediata segregación", resumían desde el Grupo Vasco en el Congreso al tiempo que recordaban esa Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y su artículo 13, que establece que "la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos cinco mil habitantes".

Los jeltzales destacaron que una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 establece que esta ley estatal prevalece sobre las normas forales, como la de Bizkaia, que permitiría la segregación de una población de al menos 2.500 personas. Por ello, "continuando con el apoyo de PNV a la voluntad y el sentir de los usansolotarras", el Grupo Vasco preguntará al Ejecutivo español "si está dispuesto a remover los obstáculos legales existentes para que Usansolo pueda constituirse en nuevo municipio".