Sábado de primavera con alfombra de nieve

Fueron muchos los vizcainos que aprovecharon la jornada de ayer para disfrutar en familia de la cima de Urkiola cubierta de nieve como en una estampa navideña. A falta de alfombra roja, la primavera ha estrenado el mes de abril extendiendo un manto blanco sobre los montes del territorio. Sin causar problemas en la red viaria de Bizkaia, la nieve regaló paisajes de postal.

"No hemos tenido problemas para acceder a Urkiola. Había muchas familias con niños tirándose en trineos y mucha gente caminando por la nieve. Tenía bastante espesor. Me ha sorprendido. Pensaba que habría menos", explicaba ayer Andoni, un vecino de Igorre que se animó a disfrutar de la inusual jornada de primavera. En las barriadas de municipios como Zeanuri muchos vecinos desayunaron copos, pero en vez de cereales, de nieve. "No ha cuajado, pero a primera hora caía bastante. Las crías se lo han pasado pipa", señalaba una vecina del municipio.

Los cielos en la Comunidad Autónoma Vasca estarán hoy nubosos, con intervalos muy nubosos durante la primera mitad del día y chubascos que podrían ser tormentosos acompañados de granizo, especialmente en la vertiente cantábrica, aunque irán remitiendo esta tarde.

La cota de nieve, situada en torno a los 200 o 300 metros de madrugada, subirá a los 400 o 500 a partir del mediodía. Durante la mañana el viento se fijará del nordeste flojo a moderado y se intensificará por la tarde con algunas rachas fuertes.

heladas en el interior

Las temperaturas seguirán sin cambios, con heladas débiles en puntos del interior, localmente moderadas en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas previstas son de tres grados en Bilbao, dos en Donostia y un grado bajo cero en Gasteiz, mientras que se esperan máximas de ocho grados en la capital vizcaina y guipuzcoana y de cinco en la alavesa.

Para mañana, lunes, se esperan cielos parcialmente nubosos por la tarde y noche con posibilidad de alguna precipitación débil en el oeste de la CAV de madrugada. La cota de nieve estará en torno a los 400 o 500 metros y el viento soplará flojo y variable. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en ligero descenso y las máximas podrían registrar un ligero ascenso.

La previsión de hoy

Entre 3 y 8 grados en Bilbao. La temperatura mínima prevista en Bilbao es de tres grados, mientras que se espera una máxima de ocho grados.

Nieve a 200 metros. La cota de nieve, situada en torno a los 200 o 300 metros de madrugada en la CAV, subirá a los 400 o 500 a partir de este mediodía.