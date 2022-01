Un nuevo grado de Ingeniería se impartirá en Bilbao As Fabrik a partir de septiembre

Mikel Mesonero, Aitziber Arregi, Vicente Atxa e Iván Gallego este viernes en la presentación de los nuevos cursos en Bilbao As Fabrik

Mikel Mesonero, Aitziber Arregi, Vicente Atxa e Iván Gallego este viernes en la presentación de los nuevos cursos en Bilbao As Fabrik Juan Lazkano

La universidad de Mondragón impartirá cinco nuevos títulos de grado y postgrado para el curso 2022/2023, e incorporará novedades en otros postgrados. Con esta nueva oferta que ha sido presentada esta mañana por el rector de la Universidad, Vicente Atxa, la universidad sumará desde septiembre un total de 18 grados y 19 másteres universitarios en sus ocho áreas de conocimiento: ingenieria, emprendimiento, gestión de empresas, educación, humanidades, comunicación, cooperativismo y gastronomía. Atxa ha explicado que el desarrollo de nuevas titulaciones viene sobre todo relacionada por nuestra apuesta por la innovación educativa, no solo en el modelo educativo sino también en la innovación de las titulaciones que debemos ofrecer".

Para eso, según ha aclarado Atxa han realizado un análisis detallado del mercado centrándose en la tendencias a nivel mundial, en las relaciones con las empresas y desgranando cuáles son las profesiones de futuro. "Partiendo de que vamos hacia un mundo más sostenible, digital y global.... han salido la renovación de la oferta académica para el próximo curso".

En concreto, la universidad ofrecerá un nuevo grado de Ingenieria, el Grado de Ingeniería Física y Matemática que se impartirá a partir de septiembre en el Bilbao As Fabrik de Zorrotzaurre. Además, a la oferta se incluyen cuatro Másteres Universitarios, uno en Sistemas Inteligentes de Energía, otro en Dirección de Operaciones-Logístico-Productivas, el tercero en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocio/ Business Analytics, y el cuarto, el de Preparación del Profesorado en Gastronomía.



El rector de la universidad ha explicado esta mañana en el Bilbao AS Fabrik - Mondragon Unibertsitatea de Zorrotzaurre que su objetivo es impartir una formación real, ajustada a la realidad y conectada a la empresa. En esta línea Atxa ha comentado que la nueva oferta responde a las necesidades del mercado. "Es una oferta renovada, pero apuesta la formación dual, el contacto con la empresa.

Esas claves de formación real, practica y conectada a la empresa es lo que ha hecho que en los últimos años nos ha posibilitado ampliar el impacto y el número de alummnos. En la actualidad son 600 los estudiantes que cursan sus estudios en el Bilbao As Fabrik y con los actuales cursos esperan alcanzar el millar."Con esta forma de formación ganamos todos; estudiantes, empresa y universidad", ha apuntado el rector.



GRADO EN INGENIERÍA Y MATEMÁTICA

La Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea contará con un nuevo grado en Ingeniería el próximo curso, que se impartirá de forma presencial a partir de septiembre en Bilbao AS Fabrik, con lo que la Escuela suma ya diez grados en ingeniería (los otros nueve son en formato dual).

Este nuevo grado busca ser una simbiosis entre las Ciencias Básicas y la Ingeniería, y preparar así estudiantes capaces de afrontar retos tecnológicos de la industria del presente y del futuro. Mediante una sólida formación científica e ingenieril, el alumnado adquirirá las competencias necesarias para desarrollar proyectos complejos que involucren física y matemáticas avanzadas y contribuirá al avance de las nuevas tecnologías en campos de la ingeniería tales como la Robótica o la Electrónica y en ámbitos emergentes como la Inteligencia Artificial o la Computación Cuántica. El alumnado estará así capacitado para desarrollar su actividad en sectores muy diversos tales como, por ejemplo, energía, electrónica, bienes de equipo, medicina, ingenierías o incluso docencia. Está pendiente de aprobación por Unibasq.

MÁSTER EN SISTEMAS INTELIGENTES DE ENERGÍA



Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de Energía, que se impartirá en el campus de Orona Ideo (en Hernani) a partir de septiembre, con una duración de año y medio y en formato presencial. Este máster tiene como objetivo dar solución a los nuevos retos derivados de la transición energética, y para ello profundizará en el conocimiento sobre los Sistemas de Energía: Comunidades Energéticas, Movilidad Eléctrica, Industria, Parques Eólicos o Fotovoltaicos. El alumnado trabajará el diseño de servicios innovadores utilizando modelos de diferentes aplicaciones, simulaciones y el análisis de datos. Se trata de un perfil que combina las competencias de un o una ingeniera ingeniero de aplicación y una persona analista de datos. Está dirigido a titulados y tituladas en ingenierías, principalmente.





MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICO-PRODUCTIVAS



Este nuevo título se impartirá en el campus de Arrasate de Mondragon Unibertsitatea, tendrá una duración de año y medio y se impartirá de forma presencial.

Se trata de un máster pionero en Euskadi en el ámbito de la dirección logístico-productiva sostenible y excelente. El máster se ha diseñado para capacitar a los y las profesionales en el desarrollo y gestión de cadenas de suministro excelente, eficientes y de alto valor añadido, que satisfagan las necesidades de los clientes.

Está orientado a responder a los retos clave a los que se enfrentan las empresas en el nuevo contexto económico: alcanzar la máxima eficiencia de los recursos productivos de una forma sostenible, y la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) que exigen a las organizaciones y empresas industriales, fomentando la fabricación centrada en las personas. El alumnado obtendrá un diploma que acredite su nivel de conocimiento en Seis Sigma (GREEN BELT) y se adquirirán conocimientos avanzados sobre el modelo de gestión integral DDAE (DEMAND DRIVEN ADAPTIVE ENTERPRISE). Está pendiente de aprobación por Unibasq.





MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DE DATOS PARA LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO



El objetivo general del Máster, que se impartirá en Bilbao AS Fabrik durante un año, es proporcionar las competencias y aptitudes necesarias para aplicar de forma efectiva la inteligencia analítica a diferentes ámbitos de negocio. Para ello se utilizarán las diferentes técnicas y tecnologías de análisis de datos disponibles. Se trata de uno de los perfiles más demandados por las empresas en la actualidad.





MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN GASTRONOMÍA



Además, como fruto de la colaboración entre la Facultad de Ciencias Gastronómicas-Basque Culinary Center y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en octubre se lanzará en modalidad online el Máster Universitario en Formación del Profesorado en Gastronomía. Este máster tiene como objetivo formar profesionales que quieran contar con una sólida base pedagógica y didáctica específica para trabajar en el campo de la gastronomía. El programa formará a docentes capaces de responder a los retos futuros como profesional de la educación y la investigación del ámbito de la gastronomía. Además, formará a los y las participantes como personas facilitadoras del aprendizaje en el ámbito de la gastronomía.

Además de estas novedades, algunos títulos que ya imparte Mondragon Unibertsitatea este curso también incorporarán novedades durante 2022/2023. Son los siguientes:

Curso de Experto Universitario en Innovación y Gestión en Cooperativismo Se impartirá el Curso de Experto Universitario en Innovación y Gestión en Cooperativismo, que se podrá cursar este curso de forma online, semipresencial y presencial. El objetivo es proporcionar competencias necesarias para gestionar, innovar y liderar empresas cooperativas y otras organizaciones de economía social y solidaria, así como promover la cooperación entre ellas. Por otro lado, para los titulados en Educación, tanto en Educación Infantil como de Primaria, Mondragon Unibertsitatea pondrá en marcha una segunda mención en Psicomotricidad y otra en Audición y Lenguaje, ambas se impartirán de forma semipresencial en el campus de Eskoriatza.

NUEVAS TITULACIONES



A toda la nueva oferta que Mondragon Unibertsitatea impartirá el próximo curso y a partir de enero de este año, hay que sumarle la oferta formativa que la Universidad ha ofrecido como novedad este curso académico y con la que demuestra su esfuerzo constante por adelantarse a las necesidades que marca el mercado.

Estas nuevas titulaciones puestas en marcha durante el curso 2021/2022 son: Máster Universitario en Tecnologías de Hidrógeno Semipresencial (parte de formación presencial en Bilbao As Fabrik y parte on line). Un máster diseñado por Mondragon Unibertsitatea junto a otras universidades, centros de Formación Profesional y de investigación, y promovido por el grupo Repsol-Petronor. Máster en Emprendimiento Tecnológico para la Silver Economy (semipresencial (parte on line y parte presencial en Torre Urduliz, en la sede de Nagusi Intelligence Centre, de Diputación Foral de Bizkaia), ligado al Diseño Industrial. El objetivo del máster es formar a profesionales capaces de liderar y facilitar procesos de innovación y emprendimiento para responder al reto del cambio demográfico. Máster en Comunicación y Periodismo Gastronómico arrancó en octubre en formato semipresencial (seis meses de formación online y un mes de formación presencial en las instalaciones de Basque Culinary Center) con el objetivo de formar a profesionales en el ámbito de la comunicación gastronómica y ofrecer una visión global y moderna del periodismo gastronómico a nivel nacional e internacional, dando a conocer las tendencias actuales en alimentación para gestionar contenidos profundos y vigentes en gastronomía, la alimentación y la restauración.

Doble Máster Europeo en Fabricación. Se trata de un máster que forma parte del Programa EITE Manufacturing del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), y que formará a profesionales en robótica sostenible, con el objetivo de desarrollar nuevos productos y servicios en el ámbito de la fabricación para mejorar la competitividad de Europa. Mondragon Unibertsitatea es la única universidad del Estado que imparte el Doble Máster Europeo en Fabricación. El primer curso se imparte en Arrasate y el segundo año se cursará en Austria. Asimismo, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación imparte la nueva mención en Innovación Digital de su grado de Educación Primaria, que se imparte de forma presencial en Bilbao As Fabrik (Bilbao). Con esta nueva mención el alumnado desarrolla cualidades digitales del profesorado para la puesta en marcha de procesos de innovación en la enseñanza-aprendizaje. Se trata de una mención con gran salida profesional dada la necesidad cada vez mayor de formar al profesorado en los aspectos de la innovación digital en la educación.