Las rebajas de enero comienzan con fuerza en Bilbao

Colas para entrar en los parkin, colas para entrar en las tiendas y colas para pagar. Las rebajas de enero ya han comenzado y lo han hecho coincidiendo con un puente y llenando las calles de la capital vizcaina. Desde primeras horas los establecimientos se han inundado de clientes en busca de ese chollo o en muchos casos para devolver los regalos de Reyes. Estibaliz Martín, vecina de Galdakao ha aprovechado que hoy está de puente para acercarse a la villa y devolver un abrigo que le queda pequeño. "No imaginaba que me iba a encontrar con tanta gente. Además de devolver el abrigo he picado y me he comprado unos pantalones", ha dicho.

Descuentos atractivos, en algunas prendas de firma de hasta el 50%, y la coincidencia del fin de semana después de las fiestas ha animado a los consumidores a darse una vuelta por la capital vizcaina. Hay quien incluso al ver tanta gente ha decidido coger el autobús y dejarlo para otro día.: "Me ha sorprendido que con el coronavirus haya tanta gente. He venido por una sudadera para mi hijo y me vuelvo a casa", ha explicado Nerea, que confiesa no ser muy amigas de las rebajas. "Nunca encuentro nada en rebajas. De hecho la sudadera esta al mismo precio que la semana pasada", ha comentado.

Las principales asociaciones de comerciantes temían que la sexta ola empañase el arranque de esta campaña, pero lejos de la realidad, el consumidor no ha querido perder la oportunidad de hacerse con prendas con descuento y darse así algún capricho. Es el caso de María Luisa González que le había echado el ojo a un abrigo "que se le iba de presupuesto y a las diez de la mañana ha aguardado en la puerta de El Corte Inglés para hacerse con él. "Me he arriesgado y me lo llevo al 50%", ha confesado a DEIA.