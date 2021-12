Nerea Collado, jugadora del Basauriko Eskubaloia Taldea: "No podía venderlo y me quedé con siete papeletas".

Abrazos, lágrimas y mucha alegría. La localidad de Basauri brindó ayer miércoles con champán la lluvia de millones que llegaron en forma de boletos de 3 euros. Basauriko Eskubaloia Taldea no solo pasará a la historia por los triunfos conseguidos en su trayectoria deportiva sino por repartir entre muchas personas del municipio 120 series del 72119. El segundo premio de la Lotería de Navidad cayó íntegro en Basauri. Nerea Collado, jugadora de la categoría senior se acercó con unos amigos a celebrarlo. "No podía venderlo y me quedé con siete boletos", dijo. La joven deportista reconoció que vender todos los años la lotería es un "suplicio", porque mucha gente no quiere participaciones, pero este año ha merecido sin duda el esfuerzo. En su caso ha repartido los boletos entre los amigos de la cuadrilla y familiares. "Mi ama me compró cinco. Entre las dos nos hemos juntados con unos cuantos y en cuanto podamos nos haremos un viaje", aseguró. Antonio, miembro de la directiva del Club, escuchó el número en la radio y pensó que la terminación coincidía con el número del club, pero no supo que era agraciado hasta que le llamaron por teléfono. "Ayer (por el lunes) me renovaron el contrato y le dije a mi mujer: Ahora solo nos falta que nos toque la lotería". Dio en el clavo. "No sé cuántos boletos tengo. No he pasado por casa y no sé cuántos boletos tengo", añadió.

José Manuel, otro de los miembros de la directiva del Basauri Eskubaloi Taldea, relató emocionado que han vendido casi "27.000 euros en participaciones de 2,40 euros, con recargo de 60 céntimos para sanear el club" que ahora, como "se ha quedado con algo" también, está "algo más saneado". Tras precisar que "no llega a dos décimos" lo que se han quedado, dijo estar "muy contento" porque "nunca me había tocado nada". "Siempre estamos acostumbrados a perder", añadió, destacando que el premio tiene que estar "repartidísimo" por Basauri y "más sitios". El presidente del club José Ángel García tampoco se lo creía cuando le informaron que el premio que este año había repartido el club era el segundo número de la Lotería de Navidad. Todos los años cambiaban de número y este año decidieron decantarse por la terminación en 19. "Estamos emocionados, y seguimos sin dar crédito a lo que nos ha pasado", comentaba el presidente del club que también confesó contar con algunas participaciones del número agraciado.

El club de balonmano riega Basauri con 150 millones de euros. Fotos: Oskar M. Bernal



La noticia corrió cómo la pólvora en cuestión de minutos., agraciados y curiosos que también se unieron a la fiesta por el chaparrón de millones que había caído. "A mí no me ha tocado, pero esto es bueno para el pueblo y para los vecinos", lanzó la mujer que atravesaba la calle.

María José y Beatriz, responsables de la administración donde fueron vendido los décimos descorcharon litros de champán y repartieron abrazos a los agraciados que fueron acercándose para celebrar la buena noticia. "Estamos muy emocionadas, contentas. No tengo palabras para explicar cómo me siento. El premio está muy repartido en papeletas de tres euros", dijo. De las 170 series consignadas, 120 fueron repartidas por el club de balonmano y cuatro en ventanilla. "En décimos enteros hemos vendido poco", concretó María José.

Se trata de la segunda ocasión en que la administración vizcaina vende el segundo premio de la Lotería de Navidad, tras repartirlo en 1997. En la administración mostraron su "alegría" por este nuevo premio, aunque no se quedaron con ningún décimo o participación porque, según indicó la propietaria, "si cogiéramos de todo... No nos ha tocado nada, pero esto no se puede explicar". Para ellas dar el premio es "lo más" porque con darlo "ya nos toca". "Que lo disfruten y a celebrarlo", desearon también Eva y Beatriz.

Sonia se enteró de que le había tocado la lotería haciendo compras en Bilbao. "He empezado a ver que el teléfono no paraba de recibir mensajes y no sabía lo que estaba pasando". Los niños y niñas de la categorías inferiores se encontraban en clase cuando vieron que el segundo premio era el del club: "Mi hijo estaba en clase y cuando se ha enterado me ha llamado como loco".

pellizquito

un dinero para la salud

Celebrar. Leire y su ama, Isabel, también celebraron ayer con alegría la lluvia de millones que cayó sobre Basauri con el segundo premio de la Lotería. Leire es una de las jugadores de balonmano y compartió ese momento con el resto de sus compañera de equipo que se acercaron hasta la administración. "Nos hacía mucha falta", dijo. El dinero lo van a destinar para pagar la rehabilitación que su ama, ahora en silla de ruedas, necesita para mejorar la movilidad. "Es mucho dinero y lo vamos a invertir en ello", comentó Nerea. Isabel, tampoco quiso faltar y se mostró encantada al saber que el premio estaba muy repartido entre los vecinos y vecinas de Basauri. "Un pellizquito nos viene muy bien a todos".

segundo premio

72119

Se vendío exclusivamente en Basauri aunque no todas las 172 series consiganadas, se quedaron en 123 series.

"Vender todos los años lotería es un suplicio, pero este año ha merecido la pena" Nerea Collado Jugadora de la categoría senior

"Me ha llamado mi mujer para contármelo y no daba crédito. Estamos felices" Antonio Miembro de la directiva