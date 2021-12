Los hosteleros de Bizkaia verificarán el certificado covid con una aplicación suiza

La situación de emergencia sanitaria vuelve a lanzar un envite a los hosteleros que a partir ahora tendrán que pedir el certificado covid a sus clientes en restaurantes de más de 50 comensales y ocio nocturno. Por esta razón o por la preocupación que existe con respecto a la pandemia, constatan un goteo de cancelaciones en las reservas. En aras de generar tranquilidad van a utilizar una aplicación del Departamento de Sanidad suizo para verificar la autenticidad del pase covid de los clientes que accedan a sus establecimientos.

Desde la Asociación de Hostelería de Bizkaia, su gerente Héctor Sánchez recomienda su uso. "No es obligatoria esta aplicación pero funciona muy bien", resume. Los hosteleros dicen que "evidentemente el bombardeo de noticias sobre la situación sanitaria y la nueva variante han hecho que haya gente que ha cogido miedo y se lo piensa dos veces", reconoce Sánchez.

En un comunicado que desde la asociación se ha remitido a los hosteleros vizcainos, su gerente recuerda la necesidad de cumplir la normativa vigente para frenar la extensión de la pandemia, así como para evitar daños mayores en el sector. Por ello recomiendan el uso de esa app suiza. "La hemos elegido porque entendemos que funciona bien y que es rápida, no porque sea algo oficial".

Los hosteleros aceptan la implantación en Euskadi del control de entrada a sus establecimientos mediante el certificado de vacunación contra el covid, al entender, en general, que "es mejor o menos mala" que otras medidas que pudieran llegar.

Sánchez quita importancia a la función de "hostelero-policía" que tendrían que desempeñar a la entrada de sus establecimientos para solicitar el pasaporte covid a la clientela. "El hostelero-policía está en la pandemia, y antes de la pandemia. Ya anteriormente con las leyes de tabaco, y con otro tipo de normativas, al hostelero se le ha exigido una labor de vigilancia, guarda, de policía, que ahora mismo con la pandemia se ha acentuado un poquito más", dice.

Sin embargo desde la asociación de hostelería se quejan de que solo se vaya a exigir a la hostelería ya que, en su opinión, "debe extenderse a otros ámbitos de la actividad social y económica, porque no puede ser que solo se exija en la hostelería como si nosotros fuésemos el problema". "Aquí, si de lo que tratamos es de conseguir por una parte controlar la expansión del virus y animar a los no vacunados a que se vacunen, creemos que hay muchos otros espacios donde se debiera exigir el certificado porque así tendría mucha más efectividad".

El gerente de los hosteleros vizcainos precisa que el ocio nocturno "ya tiene un control de acceso a sus locales y será menos problemático para ellos implantar este control que para los restaurantes, pues es algo que no tenían hasta ahora y lo tendrán que llevar a cabo". El control de acceso con certificado covid deberán aplicarlo los restaurantes en todo su horario de funcionamiento –comidas y cenas– mientras que los pubs y bares musicales deberán establecerlo a partir de las 22.00 horas, y las discotecas cuando funcionen.

Respecto a posibles problemas que puedan existir ante la hipotética negativa de los clientes a mostrar el certificado, Sánchez indica que la orden del Gobierno vasco establece que "la responsabilidad del control de acceso al local es del hostelero". "Si el hostelero no ejerce ese control, a quien le van a sancionar es a él. La norma no contempla sancionar al cliente con lo cual la situación es muy complicada y será muy incómodo ejercerla porque a nadie le gusta exigir algo que no quieren mostrarte y más cuando es tu cliente que viene a gastarse su dinero en tu local".