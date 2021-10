Rementeria cree que la sentencia sobre la plusvalía "no afecta directamente" a Bizkaia

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementería, ha aportado su valoración esta mañana de viernes sobre el avance de la sentencia del Tribunal Constitucional que atañe al impuesto de plusvalía que cobran todos los ayuntamientos y que supone una de los pilares de sus presupuestos anuales.

El máximo responsable foral ha indicado que "entendemos que afecta a una legislación de territorio común, no directamente a las normas forales que tenemos en los territorios históricos y en particular a la que fue aprobada en Juntas Generales de Bizkaia". Eso ocurrió en 2017 y desde entonces, los municipios vascos no cobran las plusvalías a aquellas contribuyentes que habiendo vendido una propiedad no han ganado dinero con ella con respecto al precio que abono en un principio.

De todas formas, Rementeria se ha mostrado cauto. Ha indicado que "tenemos que esperar ya que no conocemos esa sentencia del TC, no sanemos cuales son sus fundamentos y por tanto la afección". El alto tribunal emitió el martes pasado una nota apuntando la anulación de algunos artículos del impuesto de plusvalía pero aún no ha hecho pública la sentencia completa y sus términos.

De todas maneras, el diputado general ha revelado que "lógicamente sí tenemos conversaciones con Eudel" ya que según Rementeria es la Asociación de Municipios Vascos la que "tiene que tomar decisiones y analizar conjuntamente qué es lo que puede pasar".