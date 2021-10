Música de cine a la luz de las velas

La iniciativa Candlelight by Campari propone para el próximo sábado 30 de octubre en BEC un concierto en el que una orquesta interpretará las bandas sonoras de grandes éxitos del séptimo arte

Un escenario de lujo para un concierto de altura. Esa es la propuesta de los conciertos Candlelight by Campari para el próximo sábado 30 de octubre en Bilbao Exhibition Centre. Esta iniciativa parte de Campari que junto con Fever suman tres años colaborando, aunque esta edición de la música a la luz de las velas es la primera vez que la comparten. Durante la actuación se podrán escuchar bandas sonoras de películas interpretadas por un grupo de músicos que sorprende versionándolas en diferentes estilos musicales. Y la decoración no puede crear un espacio más íntimo y especial: centenares de velas iluminando el concierto.

Esta iniciativa ofrece además la posibilidad de conocer el Campari&Tonic, la propuesta más refrescante e inesperada de la marca para jóvenes que disfrutan experimentando con nuevas sensaciones. A través de Candlelight se pretende acercar la música en este tipo de formatos, que tradicionalmente estaban reservados a unas pocas personas, a una nueva generación. Además, se busca dar visibilidad a nuevos artistas y abrir espacios que forman parte del patrimonio cultural de cada ciudad.

Las piezas se interpretarán con instrumentos de cuerda.

La cita del próximo sábado será por partida doble ya que habrá posibilidad de disfrutar de Candlelight by Campari a las 19.30 horas o a las 22.00 horas. Desde la organización se insiste en que solo pueden acudir mayores de 18 años y en la necesidad de acudir con antelación para poder disfrutar del Campari&Tonic y según la zona de la entrada el horario es diferente. Las personas que se decanten por el primer pase y dispongan la entrada de Zona D tendrán que ir a las 18:30 horas, la Zona A será un cuarto de hora más tarde mientras que a los asistentes que adquieran su entrada para la Zona B y la Zona C les esperarán a las 19.00 horas. En cambio, para aquellos que deseen disfrutar del concierto a partir de las 22.00 horas el horario será más tardío. A las 21.00 horas se abrirá la entrada para los asistentes en la Zona D, 21.15 horas en la Zona A mientras que la Zona B y la Zona C compartirán horario a las 21.30 horas. Esta previsto que cada concierto tenga una duración aproximada de 45 minutos.

Las velas iluminarán tanto el escenario como el patio.

John Williams y Hans Zimmer serán protagonistas de estos conciertos que interpretará el quinteto de cuerda Fantasia Quintet&Co. Y serán ellos los encargados de tocar piezas de Piratas del Caribe, La La Land-City of stars, Carros de Fuego, Juego de tronos, Star Wars-Cantina Band, James Bond, Pulp Fiction-Misirlou, Caza fantasmas, Rocky-Eye of the tiger, The Bridgeton-Bad Guy, Stranger Things + Never ending story, Joker-That's life, Forest Gump- Sweet home Alabama, Dirty Dancing-Time of my live, entre otros temas que permanecen en el imaginario colectivo. Muchas de estas piezas retrotraerán a los espectadores a momentos únicos gracias a las notas de unas bandas sonoras de altura y todo ello acompañado de un Campari&Tonic. Y si se quedan con pueden repetir experiencia el 13 y 28 de noviembre en BEC, el 17 de diciembre en Tabakalera (Donostia) y el 18 de diciembre en BEC.