Alejandro, uno de los primeros vizcainos en recibir el doble pinchazo: "Hay que vacunarse"

"Todos los años me he vacunado y este con más razón que nunca porque no me fío de que la pandemia haya terminado". A sus 86 años, Alejandro Guzmán lo tiene claro. Ha sido uno de los primeros vizcainos en ser vacunados por partida doble: le han inoculado la de la gripe y la dosis de refuerzo contra el covid. "Una en cada hombro. Ha sido un pinchacito, nada molesto", explicaba a su salida del centro de salud de Ortuella, al que ha acudido acompañado de su mujer Emilia "Hay que vacunarse, claro que sí. Si nos los recomiendan los médicos, que saben más que nosotros...", animaba al resto de la población. Y eso que admite que su hija no se ha querido vacunar. "Pero qué voy a hacer, no podemos obligarle".

Las personas que han pasado este lunes por la mañana por el centro de salud de Ortuella no tienen dudas. Hubieran optado mayoritariamente por ponerse los dos fármacos ya que Osakidetza ofrece la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus al mismo tiempo que la vacuna de la gripe a personas de 70 años o más vacunadas hace más de 6 meses. Sin embargo, muchos no han podido porque hace solo cinco meses que recibieron la segunda inyección. Es el caso de Antonio Loizaga. "Por supuesto que me hubiera puesto la tercera dosis. ¡Hasta me ofrezco voluntario para la vacuna vasca! Pero no ha podido ser porque la segunda del covid me la pusieron en mayo". O también de Juan Carlos. "Animo a todos lo​s mayores a que se vacunen doble. Más vale prevenir que curar. Una pena que no me pueda poner la tercera dosis hata el próximo 4 de noviembre", se queja.