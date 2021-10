Galder Concha: "Consumamos menos equipos nuevos y reparemos más, la solución para no sufrir parones por escasez de suministro"

El pasado invierno comenzaron a darse los primeros problemas derivados de la falta de suministro de piezas y componentes, especialmente en el sector de la automoción pero también en otros sectores como las ramas auxiliares del metal. Esta situación ha puesto de manifiesto lo vulnerables que pueden ser ciertos sectores económicos la depender de terceros fabricantes.

¿Puede ocurrir algo similar en el sector informático?

– Si, de hecho está ocurriendo. Las noticias que recibimos desde China indican que el suministro de ciertos componentes se ha complicado en los últimos meses. El ejemplo más llamativo es, sin duda, el de las tarjetas gráficas que, además de la escasez de suministro, no han parado de subir de precio. Debemos admitir que en este caso su uso con las criptomonedas ha acrecentado el problema, pero lo cierto es que sólo ha sido una gota más en un vaso que lleva tiempo sobrepasado.

Las consecuencias de un parón puede poner en peligro el desarrollo de la actividad empresarial. ¿Dónde están las soluciones para que esto no ocurra?

–Estamos empezando a ver que el modelo de consumo actual no es el indicado, el pensamiento colectivo está en "si algo se me rompe, pues compro otro algo un poco mejor que a su vez se romperá" y así hacemos girar la rueda en un ciclo de consumo insostenible a largo plazo. En cambio, un mantenimiento adecuado de los equipos alarga la vida de estos haciendo que la demanda no sea tan masificada y en caso de necesitar un equipo nuevo lo puedas adquirir. La solución para no sufrir parones por escasez de suministro es irónicamente sencilla, consumamos menos equipos nuevos y reparemos más.

En Euskadi, el entramado empresarial está formado por pymes, pequeñas y medianas empresas que corren el riesgo de morir si se enfrentan a un parón de estas dimensiones. Desde Serinfor, ¿cuál es la lectura que hacen de lo que está ocurriendo?

–Es un tema serio, pero temporal. Esto debe servir para ser más conscientes de que la sostenibilidad económica pasa por la estabilidad y para ello, necesitas sentirte seguro. Y precisamente, no saber si vas a poder contar con algo tan básico como una impresora si la necesitas, no es ni seguridad ni estabilidad, las empresas que tienen un mantenimiento informático contratado duermen más tranquilas durante estos periodos.

La dependencia de terceros y la globalización también tienen sus efectos negativos. ¿Cómo se pueden contrarrestar?

–En un mundo utópico diría que la producción local de los componentes bajaría la dependencia de terceros pero siendo realistas, esto no es viable. La solución pasa por el mantenimiento de los equipos, alargar la vida de cada equipo por poco que sea es tiempo ganado y en algunos casos crisis evitadas.

Además, la escasez de pieza provoca el encarecimiento de otros servicios como son el de transporte, el precio de los proveedores...

–Cuando hablamos de esto pecamos de pensar en exceso en la macroeconomía y nos olvidamos del consumidor final que, a fin de cuentas, es el más perjudicado. Cuando tenemos que encarecer un presupuesto o aplazar las fechas de entrega por estos problemas el consumidor no entiende de Brexit, crisis de componentes asiática, ni nada parecido. Sólo ve como sus expectativas no se cumplen y esto es una vez más por la dependencia del mercado europeo. Somos más dependientes de lo que pensamos.

¿Serinfor está alerta ante situaciones de este calibre?

–Nuestro equipo está formado por grandes profesionales que hacen autenticas maravillas. Les he visto arreglar cosas que otros no se hubiesen atrevido a tocar y montar servidores que a priori eran imposibles. Esto lo consiguen por ser grandes profesionales pero también por estar a la última. Dicho esto, asumamos que no son futurólogos ni nada por el estilo, estas situaciones pueden pillar de improvisto a cualquiera. Con lo que sí contamos es que esto va a ser cíclico, mientras mantengamos este nivel de consumo, hoy son los microcomponentes mañana pueden ser las pantallas de los equipo y al siguiente el material con el que se fabrican los teclados. Nunca se sabe.

Disponer de un servicio de mantenimiento informático, ¿qué beneficios puede llegar a representar para una pyme?

–Principalmente detallaríamos cuatro, la seguridad y la tranquilidad, el asesoramiento de expertos, mayor productividad y un mayor retorno en la inversión en equipos informáticos.

Un gasto que a buen seguro se amortiza con la primera avería.

–Esta es una duda comprensible y la respuesta depende del emisor de la misma. En Serinfor llevamos 20 años ofreciendo este tipo de servicios y sabemos que nuestros clientes lo ven como una inversión, incluso los clientes que han sido escépticos en algún momento han visto como cuando nos han necesitado hemos estado al 100% con ellos. Nuestro trabajo es su tranquilidad.

¿Qué facilidades ofrecen a sus clientes?

–Para empezar algo a lo que damos gran valor es al presupuesto gratuito, otras empresas cobran por presupuestar, ya que implica un esfuerzo y horas por parte de los trabajadores sin la seguridad de que finalmente se materialice en una venta. Nosotros lo ofrecemos de forma gratuita porque estamos seguros de que lo que hacemos lo hacemos bien, es cuestión del cliente elegir entre un servicio y un buen servicio. Por otro lado, conocemos las necesidades de los clientes y hemos implantado algunas ventajas como la posibilidad de asistencia remota o en las instalaciones del cliente si así lo prefiere. Además de eso, contamos con equipos de sustitución por si fueran necesarios. Como he dicho antes, conocemos a los clientes y recibimos sus casos con la misma empatía con la que recibimos sus sugerencias. Y es gracias a ello seguimos creciendo.