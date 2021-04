Txorierri Politeknikoa: eredu berri bat Batxilergorako

Ante la inminente apertura del plazo de prematriculación de Bachillerato para el próximo curso escolar, que se llevará a cabo entre el 12 y el 23 de abril, Politeknika Ikastegia Txorierri da a conocer su oferta educativa a través de una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el 20 de abril.

Las personas interesadas, que en esta ocasión y debido a las restricciones de aforo motivadas por la pandemia, deben inscribirse en la web de la ikastola, van a poder recabar información sobre la modalidad que imparte (Bachillerato de Ciencias), así como visitar las instalaciones.

Integrada como sociedad cooperativa dentro de la Corporación Mondragon, desde su nacimiento, en 1979, Politeknika Ikastegia Txorierri sigue fiel a su compromiso de proporcionar a su entorno socio-económico una oferta educativa de la máxima calidad que abarca los niveles de Bachillerato y Formación Profesional.

En el caso de Bachillerato, el centro imparte la modalidad de Ciencias permitiendo, en función de las asignaturas optativas que el alumnado elija, seguir dos itinerarios formativos: el de Ciencias y Salud y el Tecnológico.

Además, Txorierri ha apostado por desarrollar un modelo de Bachillerato basado en el desarrollo competencial del alumnado donde la comunicación entre alumnado, familias y profesorado resulta esencial y en el que la tutoría y la orientación tanto académica como personal son la base del trabajo diario. Todo ello sin dejar de lado el valor académico que el Bachillerato tiene para el acceso a estudios superiores tanto universitarios como de Formación Profesional.

En ese sentido, ha resultado muy importante el desarrollo, junto con otras ikastolas de Ikastolen Elkartea, del Proyecto Batxilab. Un proyecto que convierte las aulas de Bachillerato en un laboratorio de retos y proyectos que permiten que el alumnado pueda lograr los objetivos académicos previstos y además les ayudan a conseguir otro tipo de competencias de desarrollo personal y autoconocimiento.

La ikastola ha ido desarrollando esta metodología desde hace tres años pero ha sido este curso cuando ha alcanzado ya un notable estado de madurez.

El trabajo ha sido arduo y con el impulso del equipo de profesoras y profesores la implantación durante este curso ha resultado muy importante.

Lo que hace unos cursos eran unos pinitos en el desarrollo de pequeños retos se han multiplicado y este curso se han implementado ya tres proyectos: Bakoitzak bere zoroa bizi du, my friend, Gezurra esatearen artea y Bizitza proiektua.

Estos retos han supuesto, cada uno en su medida, un gran cambio. Además de implicar a todo el profesorado, han tenido una respuesta muy bonita por parte del alumnado. Es más, aunque las primeras sesiones les parecieron un poco pesadas, aceptaron con ganas y trabajaron hasta conseguir el objetivo final. Los resultados fueron realmente interesantes y se tomó la decisión de exponerlos en el salón de actos.

Lo que era una metodología convencional se ha convertido en retos dinámicos y útiles. El alumnado trabaja en las sesiones en grupos, aunque también hay una última producción individual. El profesoradod e diferentes asignaturas se involucra en el desarrollo de un único reto interdisciplinar.

A lo largo de estas últimas semanas han trabajado diferentes formas para presentarse a sí mismos ante otras personas, pero para ello, además de dominar un idioma, consideramos imprescindible que sean capaces de identificarse a sí mismos, identificar aquello que les gusta y que les gustaría desarrollar. Para eso hemos incorporado el Proyecto de vida o Bizitza proiektua.

Este reto está movilizando totalmente al alumnado, porque les hace mirar hacia dentro y les hace conscientes de sus capacidades y carencias. Cabe destacar, además, que la primera sesión del Proyecto de vida la recibimos de manos de Aitziber Aiesta, autora del reto, que ayudó a muchos alumnos y alumnas a abrir una nueva puerta referente al autoconocimiento.

Todavía no ha terminado el curso pero nos están esperando nuevos retos en ámbitos más concretos como son Well Drone! en el que el alumnado de tecnología deberá ser capaz de construir un dron y hacerlo volar y Oh! Limpiadak en el que el alumnado de ciencias deberá diseñar un plan de entrenamiento y alimentación para conseguir llegar a unas Olimpíadas. Seguro que lo consiguen.