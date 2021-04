Más de 3.620 vizcainos entregan su declaración el primer día

Más de 3.620 vizcainos entregaron ayer martes, el primer día de la campaña, su declaración de la Renta. Los contribuyentes más madrugadores recibirán las cantidades que les tiene que devolver Hacienda la próxima semana y, a partir de ese momento, las devoluciones se realizarán con un decalaje de entre tres y siete días desde el momento de su presentación. La jornada de estreno del nuevo sistema discurrió sin problemas, aunque se produjeron picos de saturación por el gran número de ciudadanos que accedieron a los sistemas informáticos.

La primera campaña de la Renta en la que la Hacienda vizcaina facilitará a todos los contribuyentes por primera vez el borrador de su declaración arrancó ayer martes, con novedades añadidas, como un nuevo proceso on line y telefónico prácticamente en su totalidad. Hasta el próximo día 20, los contribuyentes recibirán una carta en la que se les informará del resultado de su borrador, que podrán consultar, modificar y aceptar de forma telemática, utilizando su sede electrónica en la web www.bizkaia.eus/renta, la aplicación de móviles Renta Bizkaia y el teléfono 946 083 000. Únicamente se atenderá en las delegaciones de Hacienda los casos que no se puedan gestionar por otros medios. "Si en algún caso es necesario los operadores, le darán cita para acudir de forma presencial. No vamos a dejar a nadie atrás", destacó el director de Hacienda, Iñaki Alonso, en declaraciones a Onda Vasca. "Hemos intentado hacerlo más fácil, la gente va a sorprenderse. Incluso en las cartas hemos intentado que el lenguaje sea sencillo para que todo el mundo lo entienda".

Ya en la primera jornada fueron más de 3.620 contribuyentes los que presentaron su declaración, una cifra elevada teniendo en cuenta que todavía las cartas no han llegado: 120 lo hicieron por teléfono, 200 a través de la aplicación y el resto por la página web. Hasta las 19.00 horas, se atendieron 4.262 llamadas telefónicas.

En relación a esta primera jornada, Alonso señaló que se desarrolló "sin problemas", pese a momentos puntuales en los que se concentraron más accesos a la web y a la app. "Por la mañana ha habido momentos en los que se encontraban mil personas conectadas a la vez. Es cierto que puede haber momentos con exceso de acumulación. Los servicios telefónicos están funcionando bien, sin problemas". Los primeros contribuyentes en presentar la declaración recibirán las cantidades a devolver que les corresponda la próxima semana y, a partir de ese momento, "vamos a devolver a todos entre tres y siete días después. Normalmente haremos las devoluciones los martes y los viernes".

Alonso subrayó que el objetivo con este nuevo modelo es evitar desplazamientos, tanto "en las circunstancias en las que estamos" como a futuro. "Cuanto más fácil lo hagamos es mucho mejor para todos y nos va a costar a todos mucho menos. No tenemos que hacer a nadie moverse de su casa para realizar la declaración y tener que esperar si se puede hacer por la web o por teléfono".