700 comercios se suman a la demanda de Bizkaidendak por los cierres en la pandemia

Setecientos comercios se han adherido a la demanda que presentará Bizkaidendak para pedir indemnizaciones por los cierres que sufrió el sector durante la pandemia del coronavirus. Según ha explicado el presidente de la Bizkaidendak, José Andrés Cebrecos a DEIA la pandemia ha dejado muy tocado al comercio y "una vez que pase la crisis sanitaria, vendrán las consecuencias de una crisis económica, con una cáscada de cierres".

Asegura que el sector se "siente ignorado" y teme que este año la situación no solo no remonte, sino que el sector no logre salir del agujero en el que está metido. Por eso, Cebrecos pide al consumidor que apueste por el comercio local "porque es la única esperanza que nos queda para seguir", dice.

Desde la mayor federación de asociaciones de comerciantes y hosteleros de Bizkaia aseguran que las ayudas que han recibido "no han sido suficientes" y que en el recurso administrativo que van a presentar en el Gobierno vasco va contar con un informe detallado que refleje las pérdidas que ha provocado la pandemia en cada establecimiento.





ES NECESARIO INDEMNIZAR POR LOS CIERRES

"Nosotros ya sabemos que el dinero no sale de los árboles, pero con lo que hemos recibido no ha sido suficiente. Nos han ayudado a no cerrar el local, pero durante meses no hemos tenido ingresos y eso inevitablemente hace mella", lamenta Cebrecos. Según el presidente de Bizkaidendak entre los comerciantes cada vez surgen más problemas con Hacienda y Seguridad Social que les impiden acceder a las de por sí limitadas ayudas. "Es necesario indemnizar por los cierres", comenta José Andrés Cebrecos.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que se permite la apertura de la hosteleríason muchos los comerciantes que se han animado a sumarse a esta demanda.

Todo este proceso comenzó en noviembre: "La ley recoge que si te obligan a cerrar el negocio tienen que indemnizarte. En noviembre empezamos a mirarlo y después de consultarlo con diferentes abogados decidimos tirar adelante con ello". En la última semana, tras la resolución del TSJV en relación a la hostelería, son muchos los comerciantes que se han animado a sumarse a la demanda y creen que serán más los que se unirán a esta petición que considen "justa y necesaria". Y añade: "Las ayudas que nos han dado no llegan para nada. Son ficticias".

Cebrecos recuerda que el comercio no solo ha sufrido pérdidas por el cierre de sus negocios durante la pandemia sino que además, la clausura de la hostelería también se ha notado en la caja de los comerciantes. "En mi caso que tengo cuatro tiendas donde más he notado pérdidas ha sido en Arrigorriaga, un municipio en el que durante semanas la hostelería ha estado cerrado por el coronavirus. El que la hostelería haya estado cerrado en Navidad ha supuesto unas pérdidas de más del 50 por ciento. Se dice pronto, pero es la realidad", lamenta.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Por otro lado, el presidente de la federación comercial ha reclamado al Gobierno vasco la introducción de todo el comercio minorista y mayorista esencial en los grupos de vacunación prioritaria, dando prioridad al personal de más de edad y a aquel que más tiempo de pandemia lleve desarrollando su labor de forma presencial. "Para Cebrecos no tiene sentido que se vacune al personal de supermercados y que el comerciante de otros sectores no esté incluído en la lista".