Getxo, epicentro de las quedadas 'ilegales'

Persianazo de la hostelería a las ocho de la tarde, agrupaciones máximas de seis personas, prohibido consumir alcohol en la vía pública y toque de queda a las diez de la noche. Este panorama ha transfigurado la tarde-noche de los fines de semana, donde quedar para echar unos tragos y estar con los colegas era lo más habitual antes de la pandemia. Aunque la mayoría de la población aplica con celo las limitaciones dictadas para contener los contagios, todavía hay gente que se resiste. La Ertzaintza y las policías locales han interpuesto casi 800 denuncias de viernes a domingo en Bizkaia, en concreto 785, por incumplir las normas sanitarias: consumo de alcohol en la calle, no usar la mascarilla, quedadas de más de seis personas, saltarse el toque de queda€



Solo en el Territorio de Bizkaia se han incoado más expedientes sancionadores que en Gipuzkoa y Araba juntos en un fin de semana que se ha saldado con una veintena de detenciones. Especialmente grave ha sido el episodio vivido en Getxo, donde se produjeron momentos de tensión entre la policía y un centenar de jóvenes que, al parecer, se habían reunido a través de las redes sociales. Las imágenes de los conatos de violencia se han hecho virales en las redes sociales.





La alcaldesa Amaia Agirre condena tajantemente los altercados del fin de semana en #Neguri. Un grupo de jóvenes ha quemado diez contenedores para la recogida de residuos

? https://t.co/qvOgPrUDvq #Getxo #GetxoAurrera ? pic.twitter.com/SG5UI2BJAi — Getxoko Udala (@GetxoUdala) January 18, 2021



QUEMA DE DIEZ CONTENEDORES

Durante los altercados del sábado,que se había citado en la zona", según la alcaldesa de la localidad Amaia Agirre. En la presunta quedada ilegal, los agentes detuvieron a un menor por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y fue decomisado un palo de grandes dimensiones que portaba uno de los jóvenes.Pero los incidentes en el municipio costero no quedaron ahí ya que. Ese mismo día Policía Municipal procedió a la identificación de tres jóvenes por este acto vandálico y a uno de ellos se le decomisó material pirotécnico. Según han informado hoy fuentes policiales, la quema de los diez contenedores "nada tienen que ver con una presunta quedada" que se había organizado por las redes sociales en la zona. No obstante, la alcaldesa de la localidad ha reprobado este altercado.A través de un comunicado,protagonizados este pasado fin de semana en la localidad vizcaína por jóvenes que se negaban a cumplir las medidas establecidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus. La alcaldesa ha expresado su "más firme rechazo" a estos actos violentos. Los contenedores calcinados están siendo restituidos y la Policía Local realiza una valoración de los daños causados."Tenemos que condenar tajantemente los hechos acontecidos durante este fin de semana, sobre todo en esta época de pandemia, ya que no se están cumpliendo ninguna de las recomendaciones sanitarias. Quiero", ha manifestado la alcaldesa. Amaia Agirre ha recordado que, durante los últimos meses,, "lugar habitual de reunión de jóvenes, donde se han producido problemas de convivencia".