Un brote en una residencia de Muskiz afecta a más de la mitad de usuarios

Un brote de coronavirus detectado en la residencia Marcelo Gangoiti de Muskiz ha contagiado a más de la mitad de sus 103 usuarios y parte también de la plantilla. En las última horas, además, se ha localizado otro foco en el centro Beato Domingo Iturrate de Getxo, con 17 de sus 29 residentes infectados y cinco trabajadores.

Según los datos facilitados por la Diputación, actualmente doce centros de la red de residencias autorizadas tienen usuarios afectados: Marcelo Gangoiti de Muskiz (58), Truiondo en Zamudio (36), Txurdinagabarri en Bilbao (28), Beato Domingo Iturrate de Getxo (17), Anai Cantero I también en la capital vizcaina (16), Arandia en Arrigorriaga (15), Arratiako Egoitza en Dima (11), la residencia de Gallarta (9), Bilbozar e Indautxu Gurena (con seis afectados cada uno) en Bilbao, Artibai en Ondarroa (3) y La Misericordia de Bilbao (1).

El número de usuarios de residencias contagiados por coronavirus se eleva actualmente a 302. De ellos, 195 permanecen en sus centros, 80 han sido derivados a los centros de atención sociosanitaria especializada de Birjinetxe y Unbe, y 27 se encuentran hospitalizados.

En las últimas 48 horas, además, han fallecido con covid tres personas residentes de estos centros, y otras 31 se han curado tras haber superado el covid.

En lo que respecta a los trabajadores, hay un total de 163 contagiados, además de 98 en aislamiento sin confirmación de la infección.

La Diputación ha dado a conocer hoy dos nuevos focos detectados en la red residencial de Bizkaia en las últimas horas. Por una parte, el cribado completo de la residencia Beato Domingo Iturrate de Getxo, con 29 usuarios y 25 profesionales, ha permitido identificar 17 positivos entre los residentes –uno de ellos ha tenido que ser derivado al hospital y otros cinco a las unidades sociosanitarias especializadas– y cinco entre los trabajadores.

Por su parte, el covid ha alcanzado en Muskiz a más de la mitad de los usuarios de la residencia Marcelo Gangoiti, con 58 positivos entre sus 103 residentes, de los cuales cinco han sido trasladados a las unidades especializadas. El resultado de las PCR del cribado completo recibidas hasta el momento ha detectado también 17 contagiados entre los 93 trabajadores de la plantilla.

QUEJAS DE LOS FAMILIARES



Los familiares de los usuarios de este centro han mostrado hoy su malestar y enfado por la "falta de información" en cuanto a la situación epidemiológica del centro, y su desconcierto por "cómo se ha descontrolado la situación", en palabras de Marijo Adán, una vecina de Trapagaran cuya madre vive en la residencia. "Queremos saber por qué se ha llegado a esta situación; lo más fácil es echar la culpa a un familiar en alguna visita".

"Me he enterado esta mañana de la manera más tonta, por un SMS que me ha llegado notificándome el positivo de mi madre y, al llamar al centro, una trabajadora me ha dicho que había más de 50 positivos", ha relatado. "La propia directora se ha disculpado por la falta de información".

En palabras Adán, "los familiares llevábamos tiempo planteando nuestras quejas: gerocultoras que trabajan en varias plantas, el centro de día que está desocupado donde podríamos hacer las visitas, los usuarios no hacen actividades... Hasta que al final, ha llegado el lobo".