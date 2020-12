Olentzero y Mari Domingi llegan a Bilbao para repartir ilusión y regalos

Olentzero y Mari Domingi ya están en Bilbao. A pesar de que se había abierto el rumor de que este año iba a ser muy difícil verles porque por el covid se había suspendendido el desfile, este lunes ya se han dejado ver en la capital vizcaina.

En el Museo Vasco Olentzero y Mari Domingi s se han encontrado con la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun para felicitar las navidades a todos y a todas. Lo han hecho contentos, ilusionados y con más ganas que nunca porque este año ha sido complicado, pero vamos a vivir las fiestas con ganas, con esa ilusión tan necesaria que nos da fuerza para seguir adelante y superar todo.

El encuentro ha sido además de para saludar a los más pequeños de la casa para ultimar los preparativos del montaje que se celebrará los días 23 y 24 en el Teatro Arriaga de Bilbao. 'Eguna Heldu da' estará rodeado de grandes medidas de seguridad contra la pandemia y se presenta como un espectáculo divertido, alegre, repleto de magia. "No os preocupéis. No habrá desfile, pero nos vaís a poder ver. Estaremos en el Teatro Arriaga y quienes no podaís ir podréis vernos a través de las redes sociales y de la televisión", ha dicho Mari Domingi.

Con mucha energía Olentzero y Mari Domingi han llegado a Bilbao cargados de ilusión y han destacada que lo más importante ahora es cuidarse para evitar la expansión del virus. "Lo más valioso que tenemos es la salud, la familia y los amigos. Debemos poner un poco de nuestra parte para que esto acabe pronto y podamos volver a abrazarnos y besarnos", han destacado.

Por su parte, la concejala Itziar Urtasun se ha dirigido a los más txikis de la casa para que acudan al Arriaga vestidos con los tradicionales trajes de Euskal jantzia, con ganas de cantar y bailar. "Nos tenemos que cuidar nosotras y nosotros para cuidar a los que más queremos. Estas navidades tenemos que ser muy responsables". En cuanto a las peticiones de juguetes este año, según ha dicho Olentzero además de muñecos, puzzles, consolas y libros "este año nos piden mucha salud para sus familiares. Incluso, algún salado nos ha pedido la vacuna", ha concluído el carbonero más famoso del mundo.