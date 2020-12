Lluvia de millones en la Primitiva en Getxo

Una lluvia de millones regó este pasado sábado la administración de lotería de Getxo Los Millones" en el número ocho de la calle Mayor de Las Arenas. Un establecimiento con solera. "Es la administración 1 de Getxo", explican Jon Idirin y Nora Calzada, responsables del negocio que ha repartido casi 1,5 millones de euros a un único acertante en la Primitiva.

Forman parte de la tercera generación de este establecimiento fundado por Beatriz Zapata Aldunate que durante más de siete décadas ha repartido "ilusión" y, sobre todo, mucho dinero.El domingo estuvieron pegados al teléfono, atendiendo llamadas sin parar. La noche anterior apenas pudieron dormir cuando se enteraron de la noticia. "Por la noche me empezó a llamar gente para felicitarme. También me lo comunicó la asociación de loterías e incluso, me llamó gente desde Zamora para darme la enhorabuena. Me hizo muchísima ilusión", explicó emocionado Jon.

Con pocas horas de sueño pero llenos de felicidad, el matrimonio lo celebró en su local con champán. "Es un subidón brutal antes de la lotería de Navidad", apuntó Idirin. El sorteo del sábado dejó un acertante de primera categoría -seis aciertos-, que ha ganado 1.496.950,68 euros. "No sabemos quién ha sido, pero le habremos dado un disgusto...", bromeó Jon, que cuenta entre su clientela con vecinos de Portugalete y Getxo, así como también de Gipuzkoa, según detalló.

Para Jon Idirin, natural de Ugao-Miraballes, poder repartir dinero era algo con lo que soñaba desde pequeño. "La ilusión de mi vida era tener una administración de lotería", reconoció. Sueño cumplido. "Poder ayudar a la gente es la máxima satisfacción que tenemos en este negocio. Vendemos ilusión y ahora con la pandemia todo el mundo está preocupado. Por eso intentamos animarles, que tengan fe, para malas noticias ya están los informativos", señaló.

Aunque el domingo la administración estaba cerrada, decenas de curiosos y clientes se acercaron al ver tanto revuelo. "¿Qué ha pasado? ¿A quién le ha tocado?", preguntaron en busca del agraciado. "¿Dónde está el champán? Si me hubiese tocado a mí, ya habría corrido como la pólvora", afirmó otro. "Menudo aguinaldo de Navidad", apuntó una de sus clientas habituales. "Somos una lotería de pueblo, no nos dedicamos a la venta on line. Lo nuestro es el contacto directo", expuso Jon. En 1999 la administración repartió "105 millones de pesetas" y a lo largo de su historia un sinfín de premios. "Menos el gordo, que va a tocar este año, hemos dado todos", concluyó Jon.