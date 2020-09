El Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia abrirá a principios de 2022

El Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2022, tal y como acaba de anunciar el diputado general, Unai Rementeria, en el primer pleno de política general de esta legislatura que se celebra este lunes en la Casa de Juntas de Gernika. Las medidas de seguridad por el coronavirus han condicionado su desarrollo, de forma que los 51 apoderados han tenido que ocupar incluso las bancadas superiores para poder mantener las distancias y no se ha permitido por ello la presencia de prensa ni invitados. "Vamos a salir; no vamos a bajar los brazos, no nos rendimos. Bizkaia no se para", ha confiado Rementeria, en su primera intervención.



El pleno de Política General de Bizkaia se celebra en Gernika sin público y sin prensa. Borja Guerrero



MODELO RESIDENCIAL MÁS HUMANO

Tras realizar una radiografía de la situación económica y social que ha dejado la pandemia del covid-19 en Bizkaia - "", ha admitido-, el diputado general ha repasado los proyectos que la Diputación pondrá en marcha los próximos meses y que tendrán como primer objetivo, "lo más urgente", recuperar la actividad económica y el empleo. En este sentido, ha anunciado la puesta en marcha del Centro Internacional de Emprendimiento, adjudicado la semana pasada a la alianza entre PwC y Talent Garden , para el primer trimestre de 2022. "Espero que esa torre prepare las semillas de las grandes empresas del futuro, las que darán empleo y bienestar a las próximas generaciones", ha considerado. También ha recordado el, contribuyendo a su digitalización, y los planes de empleo ya puestos en marcha, "con resultados muy positivos".

En el ámbito social, Rementeria ha avanzado la transformación del sistema de cuidados de larga duración, desde la red actual de centros residenciales hacia un modelo basado en hogares más pequeños, de entre 15 y 20 personas, con centros comarcales de referencia, a medio camino entre las residencias y los hospitales, que actúe como guía en cuidados más complejos. "Necesitamos un modelo residencial más humano; una residencia debe ser lo más parecido a un hogar y lo más diferente posible a un hospital, basada en grupos pequeños que favorezcan la convivencia y abiertos a la comunidad", ha definido, anunciando también un programa formativo junto a Lanbide para los profesionales sociosanitarios.





BANDA ANCHA EN BIZKAIA

El diputado general también ha informado de que el martes se convocarán subvenciones de 10 millones de euros para extender la banda ancha a todos los rincones del territorio antes del 1 de junio de 2023, una propuesta para reequilibrar las carreteras al borde del colapso y las infrautilizadas, y la planificación para constituir, antes de final de año, un grupo de expertos, junto a la universidad de Deusto y la holandesa de Breda, que impulse la apuesta por la bicicleta, incluyendo la posibilidad de poner en marcha el centro de referencia Bike Intelligence Center.

Rementeria ha recordado que Bizkaia "ha hecho los deberes", planteando proyectos "transformadores" para captar fondos europeos, y ha explicado que la Diputación trabaja, junto a la prestigiosa profesora Mariana Mazzucatto, en un planteamiento fiscal "pionero en el mundo", alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y encaminado a abordar el desafío demográfico, el cambio climático y la actividad económica. "Aspiramos a ser la primera administración pública de ámbito no estatal en diseñar políticas fiscales alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible que impulsa la ONU", ha anunciado. En este sentido, también se abordará la financiación munnicipal, estableciendo un grupo de trabajo ants de final de año, respetando la autonomía municipal y manteniendo el sistema de riesgo compartido.





INDUSTRIA Y COMERCIO

"Bizkaia no puede pararse y no va a pararse. tenemos que cuidar e impulsar la actividad industrial y comercial, hay que generar empleo, tenemos que seguir siendo una sociedad homogénea e igualitaria donde todo el mundo dispone de los mismos servicios públicos de calidad... Hemos aguantado esta pandemia porque somos una sociedad fuerte; el futuro pasa por el compromiso personal, por adoptar la mejor versión de uno mismo y por buscar siempre una solución. Vivimos un momento extraordinario que requiere un comportamiento extraordinario de todos y de todas", ha finalizado una intervención que se ha alargado poco más de una hora, de las dos que permite el reglamento de las Juntas.

Tras el discurso del diputado general, la cámara ha realizado un receso de una hora y retomara la sesión con las réplicas de los cinco grupos políticos con representación, por orden de menor a mayor.