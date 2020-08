Los hosteleros de Bizkaia ven "incomprensibles" algunas de las nuevas restricciones por el coronavirus en Euskadi

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha considerado "incomprensibles" algunas de las medidas anunciadas por el Ejecutivo vasco para contener la propagación del covid-19 y, pese a reconocer la gravedad de la situación, considera que había alternativas. "No soy un experto médico, pero evidentemente no hay una hora a la que el virus contagie más", ha denunciado, en alusión a la limitación de horarios nocturnos en la hostelería.

Sánchez ha mostrado su comprensión ante el "complicado panorama de todos" durante la pandemia, pero ha pedido repensar las medidas anuncias así como un plan de ayuda. "Todo lo que sean medidas que limiten todavía más la actividad normal del sector no son buenas noticias. Había más opciones manteniendo la seguridad", ha manifestado

"Estamos a la espera de la redacción del Boletín Oficial (en el que se publicarán las medidas anunciadas por el Gobierno vasco), hay que confiar en que se nos haga caso. Para mantener vivas las empresas del sector y los puestos de trabajo tiene que haber también un plan de rescate muchas, si no, no van a poder subsistir", ha expuesto el gerente.



CIERRE DEL OCIO NOCTURNO

Para Sánchez, la medida más difícil de entender ha sido la que aplica el cierre completo del ocio nocturno y ha insistido en que los grupos tres y cuatro también tienen "potestad legal" para abrir durante el día. "Hay establecimientos que dan copas a media tarde o que tienen terraza, no se entiende que el cierre sea total", ha lamentado. "Alguien puede decir que si se permite, no se va a cumplir la ley. Si no se cumple, que se sancione al responsable, pero lo que no tiene ninguna lógica es que porque haya gente que no hace las cosas bien se limite todavía más", ha protestado.

Además, Sánchez ha querido recalcar que se trata de dar alternativas a un grupo al que "o se le ayuda o se queda por el camino". "Se pueden regular cuestiones como la música, los horarios o el tipo de servicio, lo contrario sería clausurar una actividad por completo como no ocurre en ningún otro sector".





ERTE O DESPARACIÓN

Desde la Asociación de Hostelería de Bizkaia no contemplan la eliminación de las ayudas estatales que están permitiendo sufragar los costes de personal a muchos establecimientos del sector y empresas e industrias de la sociedad en general, pese a que no ha habido nuevos anuncios y los plazos terminan en septiembre.

La facturación de los hoteleros de Bizkaia ha caído "en torno a un 50%", dependiendo de la zona. En las poblaciones costeras del Territorio Histórico, según precisado Sánchez, la hostelería se está manteniendo. Sin embargo, en Bilbao o Barakaldo "la situación es muy complicada".

Según ha afirmado, los hosteleros de Bizkaia no se plantean "la no prolongación del los ERTE", ya que supondría "la desaparición de más de la mitad de los establecimientos de hostelería de Bizkaia". "Sin ERTE es imposible mantener los costes laborales. Pero ni la hostelería ni ningún otro sector", ha subrayado. Al respecto, ha querido puntualizar que no es cuestión de tamaño. "¿Quién lo pasa peor, bares con un autónomo o el que tiene 50 trabajadores? Aquí sufrimos todos", y ha añadido: "O nos echan un cable o morimos por el camino".