El Surne Bilbao Basket, ante un derbi para volver a coger impulso

El Bilbao Arena lucirá este domingo (17.00 horas) sus mejores galas con motivo del derbi vasco de la Liga Endesa. Llega al recinto de Miribilla un Bitci Baskonia que el viernes se dejó en Mónaco, salvo monumental carambola, sus opciones de avanzar hasta el play-off de la Euroliga y el Surne Bilbao Basket tiene como objetivo de cara a esta exigente cita aumentar su distancia de seguridad con respecto a los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria –el Hereda San Pablo Burgos se ha sumado este sábado al grupo de escuadras que llegan a las ocho victorias– y no desengancharse del todo de esa ilusionante pugna por la octava plaza que precisamente ocupa su adversario de esta tarde.

En su última comparecencia ante su público, con el Joventut como rival, los de Álex Mumbrú vieron interrumpida su magnífica racha de ocho victorias consecutivas en casa y, tras firmar un valioso triunfo en Lugo, cayeron derrotados la pasada jornada en Andorra por culpa de un mal último cuarto en el que el rival puso más carne en el asador.

Los vizcainos deben evitar que eso vuelva a ocurrir. Si no se emplean a fondo, los de Neven Spahija cuentan con recursos sobrados para salir vencedores. El conjunto alavés, espoleado en los últimos tiempos por Wade Baldwin, tan genial cuando tiene el día como desesperante cuando no lo tiene, atraviesa un momento de juego y resultados ascendente pese a la última derrota en Mónaco y cuenta con el poderío físico y anotador suficiente como para imponer su ley ante unos hombres de negro que hasta el último momento no sabrán si podrán contar con Ludde Hakanson. Y no es esta una cuestión baladí. La marcha no cubierta de Valentin Bigote se nota aún más si el sueco no es de la partida, pues perder más de 20 puntos por partido y a dos grandes generadores de juego ofensivo es demasiado dañino para un equipo como el bilbaino, pues le obliga a niveles de acierto muy complicados de alcanzar.

Pero donde de verdad tendrá que poner toda su atención la escuadra anfitriona es en lo referente a la intensidad. Si deja jugar con comodidad a los Baldwin, Giedraitis, Fontecchio y Granger, estará perdido, por lo que el tono físico y defensivo tendrá una importancia superlativa para poder fabricar un encuentro competitivo en el que el factor ambiental acabe teniendo su importancia. Desde el punto de vista del Surne Bilbao Basket, será importante que Andrew Goudelock suministre una fuente de anotación sostenible y que David Walker y Álex Reyes den un paso al frente desde la posición de alero.

También resultará interesante la pugna que se prevé en las posiciones interiores. Damien Inglis está siendo el referente bilbaino en los últimos compromisos y Ángel Delgado, Jeff Withey y Gytis Masiulis tendrán que acompañar con sus mejores versiones tanto en defensa como en ataque para intentar sacar ventaja ante los interiores baskonistas. Por fuera, la pugna triplista puede desnivelar la balanza, pues ambas escuadras se encuentran entre las mejores en porcentaje de tiro desde más allá de la línea de 6,75: terceros los hoy anfitriones (37,5%) y cuartos los visitantes (37,3%).