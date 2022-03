Veljko Mrsic: "En Bilbao estuve muy a gusto con todo, menos con los resultados"

Recibió una oferta inesperada del Breogán y ahora dirige a una de las revelaciones de la temporada. Espera al Bilbao Basket en un pabellón caliente y volcado con su equipo

Con su regreso a la Liga Endesa, Veljko Mrsic es el quinto exentrenador del Bilbao Basket al que se enfrentan los hombres de negro esta temporada tras Carles Duran, Txus Vidorreta, Sito Alonso y Fotis Katsikaris. El croata no completó su ciclo en Bilbao, pero no tiene ánimo de revancha y sí ganas de mantener al Breogán en los puestos de privilegio.

Antes que nada, hay que preguntarle cómo está de salud porque el covid le tocó fuerte.

—Sí, en Navidad de 2020 tuve que ser ingresado en Croacia y lo pasé mal, pero ya estoy en buenas condiciones, sin problemas. Al llegar a Lugo también di positivo y tuve que quedarme en casa siete días en cuarentena, pero nada que ver. Ya todo está normal.

¿Y cómo le han recibido en Lugo y en el Breogán?

—Muy bien, al margen de ese episodio de covid. El equipo está bien y en el club hay muy buena gente. No puedo quejarme de nada.

Normalmente, un entrenador llega a un equipo en plena temporada porque las cosas van mal. En su caso, ha sido lo contrario. ¿Cómo ha sido esa adaptación al grupo?

—Esta es una de las razones por las que acepté la oferta, que suponía dejar la selección de Croacia. Paco Olmos se fue a Burgos, pero dejó un buen grupo, con roles muy bien definidos y buenos resultados. Entonces, no había necesidad de cambiar muchas cosas de golpe. Lo que funcionaba no lo hemos tocado y solo hemos ido cambiando unos detalles poco a poco. El trabajo se simplifica porque no tienes prisa para cambiar las cosas, ni ha habido que buscar jugadores nuevos. El grupo ya estaba hecho, los jugadores estaban en buena forma, así que ha sido un proceso sencillo.

Hace casi cuatro años que dejó el Bilbao Basket. ¿Cree que ha cambiado mucho la Liga Endesa en este tiempo?

—No creo, es una de las mejores ligas nacionales en Europa, hay muy buenos jugadores y entrenadores y es muy competitiva. Los dos de arriba son los mismos, pero han aparecido equipos como el Joventut, el Manresa o el Murcia que no estaban tan arriba cuando yo estuve en Bilbao y eso le da aún más interés.

¿En esta etapa en Lugo quiere sacarse la espina de lo que le ocurrió en Bilbao?

—No, no pienso así. En Bilbao estuve muy bien, tuvimos un cuerpo técnico muy unido, de hecho cuando estuve allí un año después nos volvimos a encontrar y comimos todos juntos. La gente del club siempre estuvo a nuestra disposición, con Raúl López mantuve una buena relación. En los casi seis meses que pasé en Bilbao estuve muy a gusto con todo, menos con los resultados.

Tampoco la situación del club y del equipo era la mejor para sacar buenos resultados.

—Puede ser. Quizás no me di cuenta en aquel momento, pero teníamos una plantilla dividida entre jugadores bastante veteranos y jugadores jóvenes y con poca experiencia al máximo nivel. Pese a ello, entrenamos muy bien, pero era difícil mantener esa calidad en el trabajo durante mucho tiempo. Al principio fue bien porque ganamos al Estudiantes, al Unicaja y al Joventut en casa, pero a domicilio nos costaba mucho, no ganamos ningún partido y empezamos a ir para abajo en la clasificación. Luego, a partir de enero la situación económica del club se complicó, los jugadores dejaron de cobrar sus salarios y todo esto junto nos empujó hacia abajo.

¿Rescata algo más de esa etapa que acabó mal?

—Claro, la afición de Bilbao, que siempre nos apoyó. Pese a las derrotas nunca silbaban, siempre apoyaban a todos. Insisto que menos de los resultados, mis recuerdos de Bilbao son muy buenos. De hecho, aún mantengo contacto con gente de allí.

Y hoy vuelve a enfrentarse al Bilbao Basket, que está en una situación mucho mejor. No sé si para los dos equipos hablar de 'play-off' es demasiado atrevido.

—Imagino que para el Breogán y el Bilbao Basket el objetivo al arrancar la temporada era la permanencia. Ellos empezaron mal, pero después ganaron siete partidos seguidos y ahora están muy cerca del play-off, pero también aprietan por debajo. Por eso, ellos y nosotros tenemos que estar serios. En nuestro caso, tenemos que pensar en nosotros mismos, asegurar la permanencia y luego ya veremos.

¿Y qué le parece lo que ha visto del Bilbao Basket?

—Empezaron mal, pero cambiaron algunas cosas y ahora están jugando un buen baloncesto, pese a los dos últimas derrotas. En Burgos tenían el partido ganado, pero creo que se relajaron o perdieron la concentración antes de tiempo. Pero creo que si vuelven a jugar ese partido otras diez veces, lo ganan las diez. Me parece un buen grupo, con todas las posiciones bien cubiertas. Tienen muy buenos cuatros y cincos, buenos tiradores, Hakanson y Luz están haciendo una gran temporada y tienen a Goudelock, que hace tres o cuatro años estuvo cerca de la NBA y tiene calidad de Euroliga. Es un muy buen equipo porque si no es imposible ganar tantos partidos seguidos. Durante unas semanas, fueron el equipo más en forma de la liga.

¿Qué opina del trabajo de Álex Mumbrú?

—Lo está haciendo muy bien, claramente. Desde el primer año, además. Subió al equipo, en ese primer año que se paró por la covid jugaron Copa y estaban en play-off. Su trabajo está siendo muy bueno.

En el Breogán, destaca un nombre por encima de todos: Dzanan Musa. Pero tiene que haber más.

—Sí, por supuesto. Musa es un jugador muy importante para nosotros, uno de los mejores de la Liga. Pero hay más alrededor, tenemos un buen equipo y sin la labor de otros él tampoco destacaría tanto.

Usted lo conoce bien. Imagino que no le sorprende el nivel que está dando.

—No, porque le descubrí con 15 años y con 16 le hice jugar con el primer equipo del Cedevita también en la Euroliga y fuimos el mejor equipo de la Liga Adriática. Creo que tiene margen de mejora y lo va a hacer seguro. Su techo es muy alto, pero tiene que competir cada día y con su cabeza y su mentalidad puede crecer y jugar de nuevo en la Euroliga y la NBA. Ojalá.

El Breogán cayó en Badalona en la prórroga y ganó en Andorra. Ahora vuelven al Pazo, que es un factor esencial del éxito del equipo esta temporada.

—Sí, estamos jugando bien y el público está respondiendo a este rendimiento del equipo. Pero ya sabes que si te relajas puedes perder con cualquiera en esta liga y por eso vamos a intentar mantenernos serios, dar todo en cada partido, con responsabilidad para intentar sacar este partido ante el Bilbao Basket, que será complicado.

"En Bilbao había una plantilla dividida entre jugadores bastante veteranos y otros con poca experiencia"

"El Bilbao Basket tiene todas las posiciones bien cubiertas y Mumbrú está haciendo muy buen trabajo"