Mumbrú: "Hemos regalado toda la primera mitad"

Álex Mumbrú aseguró que la derrota del Surne Bilbao Basket ayer tuvo poco que objetar porque "hemos regalado veinte minutos". "En la primera parte, no hemos estado bien ni en defensa ni en ataque, casi se puede decir que nos han bailado, y el resultado al descanso era incluso corto", reconoció el técnico catalán. Su equipo reaccionó a partir del tercer cuarto, donde se produjo un cambio de los cinco jugadores ya que "no me gustaba lo que estábamos haciendo". Poco a poco, el Bilbao Basket estrechó el marcador "e incluso hemos tenido un triple de Rousselle para ponernos a cuatro. Pero ya íbamos tarde".

El entrenador de los hombres de negro no quiso excusarse en una mala semana de entrenamientos para justificar la derrota. "Poner todo el esfuerzo y concentración no depende de cómo haya ido la semana. Sabemos que hay que dar el 200%", censuró Mumbrú, para quien "algo de culpa tendrán los jugadores, pero también yo por no haber imprimido la energía que pedía el partido". La derrota no cambia las cosas: "Somos lo que somos y hay que ser realistas. Está bien tener una buena racha y venirse un poco arriba, pero otras te pegan una buena hostia y vuelves otra vez abajo. En la primera parte, el Joventut no ha tenido rival y nos han puesto un poco en nuestro sitio".