La controlada ambición de Ángel Delgado en el Bilbao Basket

Ángel Delgado personifica ese estado de ánimo de gran positividad con los pies en el suelo en el que vive el Surne Bilbao Basket después de sus seis victorias consecutivas. El pívot dominicano ha expresado este miércoles el deseo que tiene el equipo de mirar hacia arriba sin que eso lleve consigo despistarse ni caer en una sensación de euforia que puede ser tan perjudicial como irreal.

"No nos sentimos invencibles. Nuestra mentalidad sí esta muy positiva porque hemos progresado mucho en aspectos del juego que sirven para ganar partidos, pero de invencibles nada. Seguimos trabajando cada día y el entrenador nos hace tener los pies en el suelo para no ir mas allá", ha reconocido.

Ese mensaje es totalmente compatible con un discurso ambicioso. "Nosotros miramos para arriba. Empezamos 0-5 pero teníamos la mentalidad de que podíamos estar mas arriba, de no dejarnos caer. Ahora no podemos sentarnos a ser felices porque estamos sacando partidos adelante, tenemos que seguir con el mismo hambre y ansiedad para continuar ganando. Al que se acomoda, le quitan la silla", ha afirmado.

Tras sufrir en sus carnes el horrible tramo final de la pasada campaña que desembocó en el descenso del Estudiantes, Delgado ha asegurado que no temió revivir esa experiencia cuando el Surne Bilbao Basket arrancó con un balance de 0-5. "No tenia esa mentalidad. Acababa de llegar a un equipo nuevo y cada uno estábamos todavía por nuestro lado, no nos conocíamos. Ahora estamos todos juntos. Yo sabía el talento de los muchachos y que nuestro momento iba a llegar", ha destacado.

EL MANRESA, PRÓXIMO RETO



El siguiente reto de los 'hombres de negro' llega el domingo en Miribilla (20.00 horas) con la visita del Baxi Manresa en un duelo entre dos de los equipos más enrachados de la Liga Endesa. "Ellos también están en buen momento. Están haciendo lo mismo que nosotros, correr mucho en la cancha, mucho ' fast break' (contraataque). Va a ser una batalla muy interesante. Nosotros necesitamos el partido y ellos también", destaca sobre uno de los choques más atractivos que pueden verse a día de hoy en la ACB: "Para mí casi todos los partidos son muy importantes, pero jugar contra ellos va a ser muy interesante. Ellos nos ganaron en su casa y ahora vienen a la nuestra. No queremos parar y buscaremos dar lo mejor de nosotros. Vamos a dar el 120%".

Una de las fortalezas de este Surne Bilbao Basket reside en su rotación de ala-pívots y 'cincos', que contra los de Pedro Martínez tendrá un duro examen ante los Chima Moneke, Ismael Bako, Yankuba Sima y Luke Maye. "El juego interior esta siendo muy importante. Damien (Inglis) está a un nivel increíble desde que llegó y Jeff (Withey) aprovecha todos los minutos, está muy bien. El juego interior es muy importante para nosotros, tenemos jugadores que compiten muy bien", argumenta.

LA IMPORTANCIA DEL REBOTE



Feliz en un ambiente en el que se siente muy cómodo–"estoy como en casa, me siento así desde el primer día. La ciudad me encanta, los aficionados son increíbles. Cada vez me siento mejor aquí"–, el pívot dominicano no oculta que le hace ilusión ser el máximo reboteador de la competición. "Lo digo en cada sitio al que voy, los rebotes para mí son esenciales, trabajo mucho para ello, es un talento que poseo y que tengo que aprovechar. Pero las cosas no me irían tan bien sin la ayuda de mis compañeros", reconoce.

En el lado contrario de su juego, sus problemas desde la línea de tiros libres: "Es algo por lo que estoy pasando los últimos años y en lo que tengo que trabajar. Es más mental que otra cosa. En los entrenamientos meto, quizás en los partidos estoy demasiado ansioso porque quiero que el equipo gane y se me mete en la cabeza. Me tengo que relajar porque anteriormente no tuve ese problema. Pero mientras el equipo gane, no importa demasiado".