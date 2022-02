Plantilla de trece jugadores en el Surne Bilbao Basket hasta final de curso

El Surne Bilbao Basket ha tomado la decisión de mantener una plantilla de trece jugadores hasta final de temporada. Así lo ha subrayado este martes Rafa Pueyo, director deportivo de la entidad de Miribilla, en la presentación de David Walker al confirmar que " desde el club teníamos la oportunidad de ejercer un corte sobre Stefan Peno, pero no lo hemos hecho. En principio, va a estar hasta final de campaña. Los trece jugadores tienen contrato hasta final de temporada".

actual estructura tras aligerar el lunes su nómina de jugadores con la cesión de Alejandro Galán al HLA Alicante tras cerrar su renovación hasta 2023. "Creemos que es un jugador con virtudes y futuro y que lo que necesita es jugar. Veremos si lo que creemos que ha progresado como jugador es capaz de plasmarlo en los partidos con el Alicante. Ha tenido mala suerte con una lesión que le ha tenido parado mes y medio y él necesita jugar. En la situación en la que está el equipo y atendiendo al buen momento de forma por el que atraviesan los jugadores que ocupan su posición, aquí lo iba a tener difícil", ha reconocido Pueyo. Con un grupo de trabajo compuesto por trece jugadores, Álex Mumbrú tendrá que descartar a uno en cada convocatoria siempre que todos estén en algún momento en perfecto estado de revista, algo que últimamente no está ocurriendo ya sea por lesiones (Andrew Goudelock en Sevilla) o positivos en covid-19 (Valentin Bigote el domingo ante Unicaja). "Esperamos tener a los trece sanos y que Álex tenga que decidir", ha deseado el director deportivo.



En lo referente a la presentación de Walker, último jugador en llegar a la disciplina de los hombres de negro, el jugador estadounidense ha reconocido su satisfacción por regresar a la Liga Endesa y por recalar en un conjunto como el vizcaino."Un día estaba en casa y me llamó mi agente para decirme que tenía alguna oferta. Le pregunté cuál era, me dijo que del Bilbao Basket y rápidamente me alegré mucho. Es un gran club, con historia. Quise venir de inmediato, sabía que llevaban varias victorias seguidas y estoy contento de haber venido para tratar de ayudar en todo lo posible. También estoy satisfecho de regresar a la ACB y agradecido por la oportunidad", ha asegurado. En su periplo de cuatro años en Andorra, coincidió con algún exjugador del Bilbao Basket como Dejan Todorovic pero ha sido un compañero actual, Rafa Luz, el que le animó aún más para aceptar la oferta: "No he hablado con Dejan, pero jugué con Rafa un año en Andorra y nos hicimos muy cercanos porque pasábamos mucho tiempo juntos. Hablé con él y me dijo que era un gran momento para venir, que el entrenador, el club y las instalaciones son excelentes. Que iba a estar bien aquí y que no tuviera dudas a la hora de tomar la decisión".



Walker, que no quiere ponerse límites desde el punto de vista de los objetivos clasificatorios – "estamos a una victoria del octavo puesto y tenemos que intentar mantener viva esta racha de resultados"– se ha definido como un jugador de equipo al que le interesan poco los números individuales. "Espero darle intensidad al equipo cuando esté en cancha. Siempre intento jugar al 100% como en estos dos últimos partidos, aunque no estoy aún en mi mejor forma. Siempre pienso en el equipo, no me importan las estadísticas o los puntos que meto. Son cosas bonitas, pero yo soy un jugador de equipo al que le encanta defender lo más duro posible. Creo que en este equipo tenemos muchos jugadores de ese perfil y eso me gusta", indicó.